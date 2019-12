O Concello de Narón ofrece aos comercios locais etiquetas adhesivas en galego para colocar nos envoltorios do Nadal

O Concello de Narón pon un ano máis a disposición dos establecementos comerciais da cidade etiquetas adhesivas escritas en galego para colocar nos envoltorios dos agasallos que merque a clientela nestas datas de Nadal. A concelleira de Ensino, Mercedes Taibo, indicou que a iniciativa realízase coincidindo coa campaña municipal “Comercio de Narón, en Nadal e sempre” e en colaboración coa Mesa pola Normalización Lingüística. As etiquetas adhesivas, tal e como explicou a edil, poden solicitarse, así como asesoramento lingüístico ou formación para empregar nos seus negocios, a través do Servizo de Normalización Lingüística de Narón, no quinto andar do Concello, a través do correo electrónico a.pita@naron.es ou chamando ao número de teléfono: 981 337 700 (extensión 1516).

As etiquetas adhesivas entréganse de modo gratuíto e teñen diferentes lemas, como “Cos meus mellores desexos”, “Parabéns”, “Quérote”, entre outros.

“A finalidade desta iniciativa, que levamos a cabo dende o ano 2016, é animar ao pequeno comercio da cidade a empregar a nosa lingua na atención ao público e tamén a través da publicidade, cartelería, rótulos, redes sociais… a modo de valor engadido á calidade, proximidade e autenticidade dos pequenos establecementos comerciais de Narón”, subliñou Taibo.