O Concello ampliará o horario de terrazas durante as vacacións

Co fin de dinamizar a actividade dos establecementos hostaleiros e a economía da cidade, o concelleiro de Urbanismo, Julián Reina, vén de firmar un decreto para ampliar o horario de apertura de terrazas. En virtude desta resolución, nos períodos de vacacións escolares de Nadal e Semana Santa, así como nos meses de xullo, agosto e setembro, incrementarase ata as 2.00 horas. Tamén as vésperas de festivos, ben sexan de carácter local, autonómico ou estatal. A única restricción será que a apertura da terraza non poderá superar o horario que o establecemento teña permitido pola súa actividade.

O resto do ano, o peche queda establecido para as 0.00 horas con carácter xeral, pero os sábados e os domingos manterase ata as 2.00 horas. Esta medida xa estará en vigor ao inicio das festas de Nadal.

Situación previa

Ata o momento, víñanse ditando sucesivos decretos para modificar os horarios que figuraban na ordenanza reguladora, co fin de permitir a ampliación do tempo de apertura de terrazas durante as vacacións. Agora, unifícanse estes horarios para todos eses períodos vacacionais e de festas, o que evita que o sector permaneza á espera de continuos decretos.