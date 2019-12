Miguel y Héctor Souto analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Viña Albali Valdepeñas

Último partido de este 2019 para O Parrulo Ferrol y último partido de la primera vuelta, visitando al Viña Albali Valdepeñas, en la 15º jornada de la Primera División de la LNFS, que se jugará el sábado, a las 18:30 horas, en el Pabellón Virgen de la Cabeza (Valdepeñas).

Antes de emprender el viaje, en la tarde del jueves comparecían en la rueda de prensa previa el capitán Miguel y el entrenador Héctor Souto.

Esta primera vuelta de la competición está siendo “muy igualada y muy competida”, afirmaba Miguel, mientras que a nivel colectivo “el equipo ha estado sufriendo a nivel de entrenamientos” debido a las ausencias por lesión de Isma, Iago Rodríguez y el ya reincorporado Rahali “si ya notamos una baja, imagínate tres” por lo que estos últimos partidos “está siendo un esfuerzo descomunal por parte de la gente y nada que reprochar al equipo, sino al revés.”

A pesar de todos estos inconvenientes “podemos luchar por conseguir algo bonito”, como es la clasificación para la Copa de España de la LNFS “aunque está claro que el objetivo no es ese y el objetivo de la temporada es otro”, pero los ferrolanos “podemos obtener ese premio al final de la primera vuelta”, algo que se lo merece “el cuerpo técnico, los jugadores, la gente del club y la afición, por lo que lo vamos a intentar.”

Miguel reconocía que el pasado martes ante Movistar Inter “pagamos el esfuerzo de jugar el sábado con Levante UD”, pero el capitán no quería “buscar escusas, porque nunca lo hemos hecho”, en un partido “donde lo empezamos mal, con 0-1 a los dos minutos, es mucho regalo para ellos” y a pesar de las bajas que tenía O Parrulo Ferrol “el equipo se vació, pusimos en problemas al rival”, recordando también las palabras del entrenador interista Tino Pérez tras el partido donde afirmaba que habían hecho el mejor partido de la temporada “lo que hizo que fuese más difícil todavía” ante un Movistar Inter “que venía con el liderato en juego, tras caer ante el Barça y venían con la necesidad de ganar, porque ellos quieren ser primeros”, pero este partido “nos vino muy pronto, el equipo hizo un esfuerzo inmenso y lo pagamos, pero no sirve de excusa, a nadie le gusta perder y menos en nuestra casa.”

No busca “escusas” tras la derrota y espera “la mejor versión del equipo”

Miguel tenía claro que este sábado en la visita al Viña Albali Valdepeñas esperaba “la mejor versión del equipo, confío en los míos a muerte”, porque el partido del martes “no ha sido un toque de atención, está claro que hay cansancio, pero si la cabeza dice otra cosa, no hay cansancio alguno”, pero el esfuerzo “lo vamos a notar, porque somos una plantilla corta”, queriendo recalcar las bajas “porque parece que no se habla de ello y eso hay que hablarlo, al igual que otros equipos”, afirmando que “otros equipos se quejan de las bajas y nosotros no lo hemos hecho, ni buscamos escusas” por lo que quería en este partido “la mejor versión del equipo.”

En este último partido de la primera vuelta, el equipo “está preparado” ante un Viña Albali Valdepeñas “con una confianza altísima”, ocupando el cuarto puesto de la tabla “que por algo está ahí, haciendo las cosas muy bien” y en un Pabellón Virgen de la Cabeza “que a todo el mundo le gusta jugar ahí, con una afición que aprieta, que lleva a los suyos en volandas en los momentos complicadas, siendo un sitio inmejorable para llevarnos el premio que todos queremos”, volviendo a recordar que “ese no es el objetivo que tenemos”, aunque sí sería un premio “para el cuerpo técnico y los jugadores”, por lo que deseaba “hacer un partido serio y bueno para poder llevarnos los tres puntos”, pero “hay que depender de resultados de terceros, pero nosotros tenemos que ganar.”

Los ferrolanos quieren brindarle a Isma la clasificación para la Copa de España de la LNFS

Preguntado sobre si a principio de temporada veía al equipo luchar por la clasificación para la Copa de España de la LNFS en la última jornada de la primera vuelta, Miguel afirmaba que “yo para eso soy un poco loco”, recordando lo sucedido hace tres temporadas “porque en ese verano dije que íbamos a ascender y Diego Ríos decía que estaba loco.” El capitán de O Parrulo Ferrol afirmaba que “los que estamos dentro sabemos lo que hacemos en el día a día, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer y aquí no hay milagros, hay mucho trabajo, mucha dedicación y pasión por lo que se hace”, reconociendo que está todo “muy igualado, pero nadie nos ha regalado nada para llegar a esta última jornada de la primera vuelta a tener opciones, si estamos ahí es porque nos lo hemos ganado”, quedándose también con el aspecto positivo de la vuelta de Rahali “y todos sumamos”, esperando tener a la vuelta de navidades a Iago Rodríguez, mientras que Isma “es de más larga duración, esperando poder brindarle a él la posibilidad de poder jugar la Copa de España de la LNFS, se lo merece, lleva aquí mucho tiempo, la gente le quiere y el equipo lo echa de menos.”

Héctor Souto: “Es una oportunidad histórica y vamos a competir hasta el último minuto”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto esperaba afrontar este último partido de la primera vuelta “con la confianza y las ganas que tenemos que hacerlo”, al ser este partido “una oportunidad histórica” recordando que “hace veinte años que el club consiguió su única clasificación para la Copa de España de la LNFS”, teniendo en cuenta que “no dependemos de solo de nosotros mismos, sino también de terceros” afrontando este partido “sin ningún tipo de presión, vamos a jugar nuestro partido, manejar nuestras bazas y competir hasta el último minuto por algo que nos merecemos.”

El equipo llega a este partido “recuperando sensaciones” tras la vuelta de Rahali a las pistas el pasado martes “gracias al buen trabajo de los servicios médicos, del doctor, del fisioterapeuta, del re adaptador, del preparador físico y eso para nosotros es mucho”, ya que “no es lo mismo tener tres bajas que dos, ampliar el número de rotaciones es bueno y creo que es positivo para nosotros”, por lo que los ferrolanos están “recuperando ánimos y fuerzas, y con la máxima ilusión.”

El Viña Albali Valdepeñas “si está ahí con los resultados que está teniendo, incluso contra equipos grandes en casa y sigue ahí arriba es porque está haciendo las cosas muy bien” con una plantilla “bastante amplia, con jugadores de mucha experiencia” como es el caso de Rafael Rato o José Ruiz, además de otros jugadores “que tienen una gran experiencia en la categoría”. Jugar en su pista “y ante este tipo de plantilla y jugadores, como la forma de armar el equipo, está claro que va a ser un rival complicado.”