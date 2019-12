El BNG hace una valoración de este último año

Quedan pocos días para finalizar el 2019 y tras el último pleno ordinario del año, este viernes comparecía en rueda de prensa el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas para hacer una valoración de este último año, acompañado de la concejala María do Mar López.

Iván Rivas definía al actual gobierno municipal como “pijo” y que está “cómodo coa representación institucional e coas luces de naval”, pero en los temas trascendentales “non teñen opinión”.

El pleno de ayer “é sistemático” en el que se aprobaron 7,4 millones de euros en facturas, a lo que hay que sumarle que Emafesa “non paga” o el Ministerio de Defensa “xa sabemos como é o seu criterio tributario”, como también “hai servizos sen contrato”.

Hay temas pendientes como la “xestión da depuradora de Narón”, pero para el gobierno municipal “isto é de trámite.”

Iván Rivas también criticaba que el gobierno municipal “non ten un plan económico financiero”, como tampoco hay “política de gastos nin orzamentos”, lo que lleva que el Concello de Ferrol tenga un “16% de débeda, cando precisamos investimento.”

En materia de Urbanismo “teñen gañas de facer vivendas no Sánchez Aguilera”, mientras que la Xunta de Galicia “quere facelas no Bertón”, mientras que en la ciudad “hai casas que se caen.”

El portavoz nacionalista también criticaba que en cultura el gobierno municipal “o goberno lle cobra as asociacións polo uso do Torrente Ballester, Teatro Jofre ou Auditorio de Ferrol.”

Las críticas del BNG no solo iban hacia el gobierno, sino también al resto de grupos de la oposición, refiriéndose al PP como una formación “sen argumento, e so coa frase do proxecto de cidade e recalcando os seus doce concelleiros”, pero esto “non queren dicir que teñan a maioría da cidade, porque moita xente se abstivo.”

En referencia a Ferrol en Común “ten un ataque de cornos monumental” desde que el PSOE “lle deu calabazas” para “pactar co PP”, algo que se había visto “no reparto das dedicacións”, algo que “non foi capaz de asumilo Ferrol en Común.”

En cambio, el BNG “cos nosos dous concelleiros e concelleiras”, ofrecen “algo diferente, algo que se ve nos plenos, pode gustar ou non” recordando sus propuestas como la rehabilitación integral de Recimil, o el mantener siempre la misma postura en relación a la tasa de saneamiento, reafirmando que los vecinos “non poden asumir o cobro da taxa”.

Al mismo tiempo, Iván Rivas criticaba que en estos meses no se hubieran aprobado los presupuestos para el 2020, además de la aprobación plenaria de las subvenciones nominativas, criticando especialmente los 172.000 euros que recibe el Racing de Ferrol “sen ningún problema.”

A nivel laboral, el portavoz nacionalista se centraba en la situación de “parálise” de la industria naval y de la industria auxiliar “e isto ten que calar” en el resto de formaciones políticas de la ciudad.

Iván Rivas también hacía referencia a la situación del transporte público en la ciudad “que volverá a seguir en mans privadas”, recordando la “oportunidade perdida polo goberno de Ferrol en Común” de asumir la gestión pública.

Para finalizar, Iván Rivas hablaba de la contratación de personal en el Concello de Ferrol, recordando las palabras del gobierno de Ferrol en Común “que non se podía facer pola Lei Montoro”, afirmando que “hai formas de poder contratar”, como realizando una oferta de empleo que conlleve la subida salaria a los funcionarios “pero hai que facer os informes e hai que afrontar a moitas sinerxias que non queren que isto suceda.”