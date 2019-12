El alcalde de Ferrol y CCOO piden juntar fuerzas para afrontar los retos importantes para la comarca

La situación del futuro de la comarca es uno de los grandes temas a afrontar, también desde el mundo sindical, donde el secretario de la Federación de Industria de CCOO en Galicia, Víctor Ledo mantenía este viernes una reunión con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.

Víctor Ledo afirmaba que CCOO había solicitado esta reunión debido “a situación preocupante da nosa comarca” con dos retos importantes “coa parálise do asteleiro 4.0, algo que é importantísimo, como coa transformación dixital” por lo que el futuro del astillero “non está garantizado” más allá de las fragatas F110, por le solicitaba al alcalde Ángel Mato “que poña en marcha todas as sinerxias precisas para poder conseguilo.”

El otro reto es el plan de potenciación de energías renovables en la comarca de Ferrolterra “certo é que non pensábamos que sería tan pronto con Endesa” en una industria “que é fundamental para a comarca”, queriendo poner como foco de atención el CIS de A Cabana para esto, además de poner como ejemplo los proyectos realizados por el gobierno vasco para crear sinergías entre empresas, haciendo un llamamiento a la Xunta de Galicia y a los ayuntamientos de la comarca para realizarlo “porque agora é o momento adecuado”, como también al Ministerio de Transición Ecológica “para poder optar a subvencións e a fondos comunitarios.”

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, reconocía la situación “crítica” de la comarca y hay que “aproveitar o momento” para exigir un plan de desarrollo industrial, con la experiencia de la construcción de buques militares y el próximo gobierno central “debe consolidar o proxecto do asteleiro 4.0 e da construcción do dique cuberto que nos permita seguir competindo coas maiores empresas de construcción do mundo, algo que repercutirá no resto da comarca.”

La diversificación industrial debe pasar “pola enerxía eólica mariña” con el astillero de Fene “sendo unha referencia” en la construcción en la eólica offshore, a lo que hay que sumarle “a experiencia previa que temos con moitas empresas” y las empresas, trabajadores, sindicatos y concellos de la comarca deben “dar un paso ao fronte para poder conseguir isto”, por lo que afirmaba que iba a convocar reuniones con todos los agentes implicados “para levar unha única posición da comarca.”