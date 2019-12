Editorial-En Ferrol, mesas de negociación a la espera y los presupuestos en la cuerda floja

Gobernar es más que difícil y sobre todo si no se cuenta con un grupo de gobierno fuerte en cuanto al número de concejales ya que en caso contrario se estará siempre en manos del resto de los partidos políticos, a veces compañeros de «andaina» y en otras auténticos submarinos o jugadores de póker. Que se lo pregunten a Jorge Suárez que «trató de gobernar» con seis ediles, más dos que se le sumaron tras el descalabro del grupo socialista y que ha pasado a la historia, su gobierno, como el conseguidor de una etapa negra con más toxos que froles, sin menospreciar su esfuerzo.

Gobernar ahora a Ángel Mato con un grupo de ocho ediles frente a una oposición fuerte del Partido Popular de 12 concejales, y dos grupos que «juegan a la margarita» … si, no, si, no… le cuesta, a pesar de las caras sonrientes, de las manitas en la espalda y de los pitillos que se fumen juntos.

«Gobernar proviene del latín gubernare, que en su traducción original significaba pilotear un barco, se le asocia a la política por la analogía de que el Estado, en este caso el gobierno local, es como una nave que debe ser bien comandada». ¿Es posible pilotar un barco, por muy buen capitán que tenga, si no encuentra la colaboración necesaria de todos los tripulantes?

¿Puede Ángel Mato ir dando más que largas en la gobernación, en el pilotaje del barco, sabiendo que los que lo auparon a la alcaldía no se la ofrecieron «sin más» y que para apoyarlo en temas más que importantes van a exigir «lo que ellos crean necesario«?

¿Va a contar Ángel Mato, por ejemplo, con el voto de Ferrol en Común (3) y del BNG (2) para acabar de una vez con el tema del convenio con Defensa, o con contratos de empresas que prestan servicios al concello, o el de saneamiento?….

De ahí la necesidad imprescindible de un proyecto de ciudad que cuente con un amplio respaldo, 8 mas 12 suman 20…..a buen entendedor pocas palabras bastan.

Y aquí hace falta recordar que el 23 de septiembre Rey Varela, al hacer el balance de los primeros 100 días señaló que los podría resumir en “Ni una mala palabra, ni una sola acción”, y por eso el líder del Grupo mayoritario en el Ayuntamiento (12) le ofreció al alcalde “la creación inmediata de cinco mesas de trabajo para avanzar y sacar adelante los grandes temas que esta ciudad necesita”.

Al siguiente día , el 24 de septiembre (¡que buenas son las hemerotecas!) Ángel Mato, acompañado de los ediles de su grupo indicó en rueda de prensa que el gobierno socialista de Ferrol pretende desbloquear asuntos, aprovechando el ofrecimiento que le hizo el portavoz del PP, José Manuel Rey Varela, de crear cinco mesas de trabajo para resolver los grandes temas de ciudad. manifestando un «sí rotundo» a la mano tendida de los populares, «porque la ciudad necesita del esfuerzo de todos los grupos». «Y a la propuesta del PP, que es el grupo mayoritario, digo un sí rotundo a las mesas de negociación, ese debe ser el marco en el que nos debemos mover el PP y el PSOE», dijo Mato, señalando que su responsabilidad como alcalde es aceptar esas cinco mesas de trabajo, y dando la bienvenida al grupo popular al que « le agradezco que esté dispuesto al diálogo».

Continuaron unos días manifestaciones a favor, también de FeC diciendo que estarían dispuestos a dialogar, pero…. pasados justo tres mes…¿donde están esas mesas?.

Ferrol necesita urgentemente un proyecto de ciudad, un proyecto que no tenga que variarse cada cuatro años según el color del grupo político que gobierne, y por lo tanto…..¡dejémonos de monsergas!, piensen más en Ferrol, en los ciudadanos de a pie, y dejen sus políticas partidarias a un lado. Tomen nota de lo sucedido recientemente en Mugados

Y ..para dar ejemplo…siéntense Ángel Mato y José Manuel Rey Varela a tomar un café, fumense un pitillo (ambos son buenos fumadores)..y dialoguen comenzando por ofrecernos unos presupuestos consensuados en los que ya figuren cifras para sacar adelante algún proyecto estancado en el tiempo.

Dialoguen, Ferrol lo necesita, y si aparece algún «non»….no lo desprecien porque también han sido votados, pero..continúen dejando a un lado las chinitas que encontrarán en el camino. Dialoguen, conversen, intercambien opiniones, pero por favor que ese encuentro no sea un conversación en la que los participantes no se prestan atención o no se entienden que no sea un «diálogo de sordos, un diálogo de besugos».

Señor Mato...no deje que pase más tiempos, no de largas, no estire el chicle…haga un acercamiento formal evitando que el portavoz del grupo mayoritario lamente la falta de diálogo, y piense en el lema de aquel famoso concurso televisivo en el que tuvo mucho que ver nuestro recordado profesor Pérez de Arévalo..»La unión hace la fuerza». Deje de pensar en apoyos que siempre estarán en el aire, vaya a lo seguro …¡por nuestro Ferrol, el de todos!

Señor Rey Varela, usted siempre habla de …..ciudad, de proyectos, de ideas, de tender la mano mostrando su colaboración con el fin de que Ferrol salga de la profunda crisis en la que se encuentra. Pues..siga el lema de los scouts..»siempre dispuesto«, que no se diga que por falta de entendimiento al final los perjudicados han sido los ciudadanos.

Feliz Navidad, felices días para reflexionar.

Desde Ultramar

Pedro Sanz. Director