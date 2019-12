Ola Ferrol.-Caruso, un digno almirante, «El jardín de las delicias» y actuación musical en A Cabana

Por Carlos Barcón, pintor y Académico corresp. de Bellas Artes de Galicia

CARUSO: «BEL CANTO»

El popular ferrolano, Antonio Ruibal, más conocido por «Caruso«, amante del género lírico, nacido en la calle Rubalcava, rÚa entrañable, donde discurrió su vida y la mía, desde ya la infancia, pero mientras uno jugaba a la pelota o pintaba en las aceras de la calle, el otro, el afamado cantante de hoy, ya a los seis años de edad.. se iniciaba en el canto, presentándose con 9 años, un 12 de septiembre del 1950, al concurso radiofónico en la antigua emisora hace años desaparecida, REM-.15 Radio Ferrol, consiguiendo ya un primer premio. Y así, cantando y cantando, seguiría durante años y años, hasta el próximo septiembre que cumplirá sus 79 años edad y que por lo que me cuenta ofrecerá en el teatro Jofre su última intervención como tenor.

Antonio Ruibal, un hombre todo amabilidad, educación y sobre todo generoso en sus siempre valiosas colaboraciones y ayudas, pues desde que lo conozco lo he visto dispuesto para apoyar, participar o ayudar en todo proyecto colectivo de carácter social y cultural, siendo desde hace años portavoz y relaciones públicas de la veterana Sociedad Artística Ferrolana (SAF), que ya en septiembre del 2000 le dedicó un atractivo cuaderno dedicado a su persona, a su trayectoria musical, a su bello cante, así como un merecido homenaje, en septiembre del 2010, al cumplir sus 60 años de intensa vida dedicada a la canción lírica, o le nombraría Socio de Honor.

Ahora parece ser, por lo que se comenta, que dicha entidad cultural y artística le pedirá al nuevo gobierno municipal que una de las calles de Ferrol lleve su nombre, como sí tienen otros artistas, pintores, músicos… ferrolanos. Y es que se lo merece.

UN DIGNO ALMIRANTE

Y ya hablando de peticiones de nombres para nuevas calles, queríamos referirnos al Almirante Augusto Miranda y Godoy, que en el próximo mes de mayo, será celebra el centenario de su fallecimiento, habiendo sido figura insigne de nuestra historia naval, y que fue como Ministro de Marina, verdadero artífice del resurgir de la Armada en el primer cuarto de siglo, tras el desastre del 1898, creador del arma submarina española

En su dilatada singladura militar, había pertenecido a la primera promoción de la Escuela Naval Flotante, a bordo de la fragata «Asturias«, con base en Ferrol, precursor de la energía eléctrica en la ciudad ferrolana, llevando a cabo un estudio técnico y de viabilidad para la construcción de una central hidroeléctrica en el lugar de A Fervenza, para aprovechamiento de aguas del río Belelle; asimismo llevaría a cabo el levantamiento del plano de la cuenca del río de La Graña; presentaría el proyecto de construcción de nuevos buques, llamado Plan o Ley Miranda, febrero del 1915, o creación en Ferrol de la Escuela de Ingenieros y Maquinistas… habiendo también sido Consejero de Estado, Senador vitalicio del Reino, siendo enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando/Cádiz.

Una calle con el nombre de este Almirante seria lo más razonable y aconsejable, –ya que aunque en su día fue nombrado Hijo Predilecto por su pueblo natal– nada mejor que dedicarle una de las calles de la Ciudad, antes llamada Departamental.

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

​Y por supuesto no quisiera referirme en esta ocasión a los abandonados Jardines de Herrera, ni de San Francisco, ni a los del Parque, ni a los del Cantón… sino a esa magnifica obra universal del triptico de El Bosco, uno de los pintores más singulares de la historia de la pintura que se conserva en el Museo del Prado y del que hace días nuestra TV2 emitia un amplio reportaje sobre dicha universal obra que fue ampliamente estudiada por el ferrolano Joaquin Yarza Luaces (Ferrol 1936-Barcelona 2016).

Catedrático que fue en la Universidad catalana, Historiador de Arte y que dedicó la mayor parte de su labor investigadora y literaria al estudio del arte medieval hispánico y del arte bizantino. Ferrolano de gran prestigio, no solamente a nivel nacional sino internacionalmente, y que sin su investigación y su docencia, sería imposible entender el actual panorama de los estudios sobre arte medieval en España.

Con gran número de obras publicadas, como son, entre otras, «Arte y Arquitectura en España 500-1250 y La edad Media», o «El Jardín de las Delicias de El Bosco», donde habla el autor de la figura de Lucifer y de un perfil oculto del Diablo (un perfil que tiene inconfundibles rasgos dalinianos)…

Mucho más y bien podríamos seguir escribiendo sobre este significado profesor e investigador, que en el pasado año 1999 la entidad cultural SAF lo nombraría Socio de Honor y que le «suponía una gran satisfacción el aceptar dicho nombramiento por parte de una entidad cultural ferrolana», ciudad donde él había nacido. Una ciudad que debería tomar nota de este importante investigador por si fuera merecedor, a titulo póstumo, de algún reconocimiento.

A.A.V. A CABANA: GRATA ACTUACIÓN MUSICAL

Y aunque no soy ni creo seré nunca crítico musical, debo decir que me apasiona la música y sin ella no podría pintar. Me acompaña, me relaja, me alimenta el espíritu hacia la creatividad pictórica. Y podría reproducir las hermosas palabras de pasión que Tosca dirige a su amado a través de la ópera de Puccini: » La música y su armonía es el lenguaje más universal a través del cual se transmiten los sentimientos humanos y también el de otros seres vivos pues la naturaleza tiene su cadencia sonora sobre todas las fibras sensibles que llegan al cerebelo desde donde se transmiten las ondas sonoras tal como si fuera la lasca que lanzamos a un parque lleno de agua«».

Pues eso, o más, es lo que he tenido el privilegio de acudir en esa acogedora sala de la Asociación de Vecinos de A Cabana, a la atractiva actuación de ese dúo ROSAS formado por mi apreciada amiga Julia María Dopico Vale, profesora de música, con su querida bandurria y la joven pianista Isabel Romero, que ofrecieron un magnifico concierto oído y disfrutado por un buen número de personas que llenaron la sala, y que aplaudieron lo suyo, ya que su repertorio alcanzaba a piezas tan conocidas y apreciadas como Cabaret, Himno al Amor, Mañana de Carnaval, Orfeo Negro, My Way, Moon River, o Desayuno con diamantes, del Titanic…

Nuestra enhorabuena a este magnifico dúo que nos ha hecho pasar unas horas muy gratas, pues como bien sabemos el que escucha música siente que su soledad se puebla al instante.