Deuda del agua. Narón reconoce 706 mil euros. Mato asegura que llegará al final

Este jueves, día 26 , el concello de Narón celebró su pleno ordinario de fin de mes, y entre los asuntos del orden del día, estaba el de dar cuenta de los acuerdos relativos al proceso de saneamiento y a la deuda exigida por el concello de Ferrol.

Desde el grupo de gobierno se ha optado por reconocer extrajudicialmente la deuda por importe de 705.989,09 euros, por la prestación del dicho servicio en el período comprendido entre el mes de abril de 2017 y mayo de 2018, para efectuar el pago al concello de Ferrol.

No ha sido aceptado el pago de las cuotas correspondientes al período mayo y diciembre de 2018; y enero a junio de 2019, por el Ayuntamiento de Ferrol. La diferencia entre lo que reclama el concello de Ferrol y lo adeudado es de 139.725,91 euros. Afirman desde Narón que no se formalizó ningún convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ayuntamiento de Narón que delimite los deberes y derechos de cada una de las partes y que no existe justificación documental de un título jurídico válido para la prestación de este servicio en dicho periodo.

Román Romero, concejal de Gestión Presupuestaria y portavoz de TEGA, destacó los motivos y proponen la inmediata constitución de un órgano o comisión interadministrativa integrado por el personal de ambos ayuntamientos y de las sociedades mixtas gestoras de los servicios de abastecimiento de aguas en ambos municipios, el fin de determinar los costes efectivos de los servicios prestados que minimicen o eliminen las diferencias actualmente existentes.

También proponen reanudar las tareas de un grupo de trabajo en el que participe Augas de Galicia con el fin de avanzar en un convenio de colaboración para determinar las condiciones que regirán el encargo de gestión para la explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de las instalaciones afectadas.

Este tema del orden del día fue aprobado por los grupos de gobierno de TEGA y PSOE absteniendose el Partido Popular y el BNG.

“Por primera vez Narón va a pagar por la depuración” (Ángel Mato)

A preguntas de los medios acerca del pago parcial que este jueves aprobó el pleno de Narón, por la depuración de aguas residuales el alcalde de Ferrol, Ángel Mato destacó que hay que poner por delante que “la relación de vecinos entre Ferrol y Narón es cordial”. Sin embargo, aseguró que no puede permitir “que un servicio básico, que estamos encantados de prestar, como es la depuración, tenga un coste distinto para los vecinos de Ferrol y de Narón”.

“Una vez que tengamos en nuestro poder esa justificación la analizaremos y llegaremos a donde sea necesario para cobrar esa deuda, que recae sobre los vecinos y vecinas de Ferrol”, dijo.

También advirtió que Narón “tiene que ser un Ayuntamiento responsable y hacer frente a los gastos”. “Les daremos trámite administrativo a las reclamaciones que envíe el Concello de Narón, pero también digo que llegaremos a donde sea necesario –insistió– para reclamar esa deuda y los daños y perjuicios que se habían podido producir”.

El alcalde precisó que, pese a las diferencias respeto de la cuantía, “hay una cuestión

importante: por primera vez va a pagar el servicio de depuración que le está prestando Ferrol».