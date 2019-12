El «Super ONCE» deja un premio de 500 mil euros en Narón

El ‘Super Once’ ha dejado un premio de 500.000 euros en la localidad coruñesa de Narón en uno de los dos sorteos de este juego correspondientes al pasado viernes, 27 de diciembre.

Según ha informado la organización en un comunicado, el vendedor de la ONCE Julián López López ha sido quien ha vendido el boleto de 10 apuestas agraciado con 500.000 euros, correspondiente a la categoría de 10 aciertos de 11 números, en su área de venta en Narón.

Julián López comentaba a Galicia Ártabra que no conoce al agraciado o agraciados poero podría haber sido adquirido por una «peña» con residencia en la zona de A Gándara. «Todavía no me dijeron nada, desde luego me alegro mucho de haber vendido ese boleto, por medio de máquina, y que resultó premiado en el sorteo de la mañana del viernes».

El ‘Super Once’, recuerda la entidad, es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en el bloque de apuestas.

En el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada apuesta dependerá de la cantidad de números que hayas elegido, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.