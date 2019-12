Yolanda Díaz, nueva ministra de Trabajo

(Fuentes La Razón)-Con el acuerdo entre el PSOE y ERC ya encauzado, el primer Gobierno de coalición que tendrá España a nivel nacional puede considerarse como una realidad que se concretará en los próximos días.

Entre las cuatro carteras que ha logrado Podemos figura la de Trabajo.El Ministerio será dirigido por Yolanda Díaz, integrante de Izquierda Unida y de la confluencia Galicia en Común, además de política de la máxima confianza de Iglesias.

En la pasada legislatura, cuando Alberto Garzón planteó ante la dirección de IU la posibilidad de que Unidas Podemos se abriera a apoyar un Gobierno en solitario del PSOE sin ministros morados, Díaz se posicionó del lado de Iglesias en la necesidad de exigir al líder socialista un reparto en las responsabilidades dentro del Ejecutivo.

Díaz, que fue una de las protagonistas en la negociación de los presupuestos de 2019 que finalmente no fueron aprobados, se enfrentará al reto de asumir la cartera de Trabajo, que supone además el gran logro negociador de Podemos tras el 10-N. No en vano, este ministerio es el único de los que asumirá el partido de Iglesias que no fue ofrecido por el PSOE en julio. Esa línea roja ha sido ahora superada, aunque Díaz no tendrá entre sus competencias la gestión de la Seguridad Social y las pensiones. Sí tendrá dentro de su departamento las políticas activas de Empleo.