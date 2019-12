O centro de maiores da rúa Río Xubia volverá a reunir en Aninovo a usuarios dos comedores sénior

O comedor social da rúa Río Xubia, que xestiona a asociación Dignidad, acollerá o día 1 de xaneiro un xantar de Aninovo no que participarán usuarios dos comedores sénior. Trátase dunha iniciativa, segundo explicou a concelleira de Benestar Social do Concello de Ferrol, Eva Martínez Montero, que pretende “que ningunha persoa que acuda a estas instalacións o resto do ano pase as festas en soidade”. Tamén o pasado día 25 de decembro celebrouse un xantar de Nadal con 20 maiores.

Está previsto que o menú do día 1 inclúa empanada, tostada de salmón, tortilla, embutidos, lagostinos á prancha, xamón asado con patacas asadas e turróns. A edil lembrou que a comida é completamente gratuíta e poden anotarse persoas que asisten durante o resto do ano a calquera dos comedores sénior. Das cinco instalacións deste tipo coas que conta o Concello de Ferrol, a do centro municipal de maiores de Río Xubia é a máis ampla, polo que se optou por reunir nela a todos os que desexasen asistir a estes xantares.