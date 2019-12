A terceira xornada da campaña “Educando no Lecer” terá lugar a noite do fin de ano na rúa Magdalena

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Benestar Social que dirixe Eva Martínez, continúa coa campaña “Educando no Lecer”, unha iniciativa que nace co obxectivo de combater o botellón e reducir o consumo de drogas entre os mozos. Tras dúas intervencións no Cantón os días 5 e 20 de decembro, mañá martes, a noite do fin de ano, terá lugar a terceira. Nesta ocasión a carpa instalarase na rúa Magdalena esquina con Concepción Arenal.

Trátase da primeira vez, segundo explica a edil responsable, que se realiza unha intervención destas características un 31 de decembro “tendo en conta o consumo de alcol dese día”. O programa, impulsado polo goberno local en colaboración con Asfedro (Asociación Ferrolana de Drogodependencias), contempla os servizos de análise de substancias, o subministro de información sobre os riscos do consumo de drogas e a repartición de auga, petiscos e sacas de lixo. Dos educadores sociais e varios voluntarios atenderán aos mozos que se acheguen á carpa.

Martínez Montero lembrou que “tomar determinadas substancias é un comportamento arriscado que pode comportar consecuencias negativas” e resaltou que o “éxito” da campaña nas anteriores intervencións pon de manifesto que a concellería de Benestar Social ten unha “importante demanda social” ante o que é un “problema moi serio, o consumo de drogas entre menores”. A próxima xornada terá lugar o 5 de xaneiro de novo no Cantón de Molíns.

Festa para despedir 2019 e recibir o ano 2020

A Festa de Fin de Ano prevista para mañá, 31 de decembro, na Carpa do Nadal do Cantón comezará ás 23.30 horas coa actuación dun animador e repartiranse 200 cotillóns. Ás doce conectarase coas badaladas e haberá música ata as catro da mañá.