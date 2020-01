Los alcaldes de la zona norte ante el comienzo del nuevo año (I)

Con el nuevo año, justo en la entrada del 2020, Galicia Ártabra no ha querido dejar pasar esta fecha para realizar unas cortas entrevistas a los alcalde de la zona con el fin de que valoren «lo pasado, el presente y el futuro» de sus respectivos concellos.

Contestaciones diversas todas ellas encaminadas a un mejor desarrollo de sus concellos y siempre pensando en mejoras dirigidas al bienestar vecinal

«LO PRIMORDIAL ES SOLUCIONAR LA FALTA DE PERSONAL» (Ángel Mato, alcalde de Ferrol)

Ángel Mato Escalona, alcalde socialista, ha logrado la alcaldía contando con el apoyo de Ferrol en Común y el BNG. El primero de esos partidos gobernó, con Jorge Suárez al frente, el concello de Ferrol en la anterior legislatura. Gobierna con clara minoría, ocho ediles, de un total de veinticinco. La oposición la componen el Partido Popular, grupo mayoritario con doce concejales; y justo los dos partidos de izquierdas que auparon a Mato a la alcaldía

GA.-¿Valoración de la labor del gobierno gobierno local desde las elecciones de mayo?

AM.-«Creo que los primeros meses de cualquier mandato sirven, sobre todo, para marcar un rumbo `para los próximo años, sobre todo en cuanto a mecanismos internos.

Es un trabajo muy intenso que a veces se ve interrumpido por las urgencias propias de un Concello como el nuestro, con tantas necesidades y, en muchas ocasiones, tan acuciantes..

Pero, bajo mi punto de vista, el gobierno local ha sabido estar a la altura y los resultados de esa labor van a empezar a verse en el año que comienza. De hecho, ya se ha dejado todo listo para dar salida a inversiones tan importantes como las financieramente sostenibles y el POS y en breve presentaremos un proyecto de presupuesto municipal.»

GA.-¿Y la de la oposición?

AM.-«A lo largo de estos meses, a la oposición le hemos tendido siempre la mano en los asuntos de la ciudad. Son cuestiones que debemos sacar adelante entre todos los miembros de la corporación. En algunas ocasiones se ha conseguido que sea así y en otras no, pero yo voy a insistir en que si tengo que ceder en algo por el bien de Ferrol lo haré. No comprometeré jamás un asunto importante por intentar sostenerle el pulso a la oposición, no tendré el más mínimo problema en dejar que me lo doble si con eso la ciudad sale ganando».

GA.-¿Proyectos para el nuevo año?.

AM.-«Muchos. Algunos , como decía, ya están reflejados en inversiones que están en marcha. Otros podrán verse en los presupuestos que presentaremos en breve. Pero lo más importante de todo es que esos proyectos pueden materializarse y para ello el Concello debe recuperar su músculo y salir de la situación tan difícil que viene padeciendo en los últimos años por la falta de personal.

Los trabajadores municipales están redoblando esfuerzos para sacar adelante los asuntos, pero es imposible que con el personal del que dispone día a día la Administración municipal se puedan tramitar los asuntos con agilidad. Sin embargo, en mi opinión, estamos en el buen camino para ponerle solución a este problema.»

GA.-¿Qué pediría a los Reyes Magos para el Ayuntamiento?

AM.-«Como decía, el capítulo en el que hay más necesidades, o al menos las más importantes, es el de los recursos humanos. Lo primordial es deshacerse de ese lastre, aunque pueda parecer que hay cosas más urgentes. Este problema, como muchos otros, prefiero resolverlo con trabajo, como me consta que están haciendo los concejales del gobierno.«

«UNA LABOR POSITIVA PARA LOS VECINOS» (Marían Ferreiro, alcaldesa de Narón)

Y de Ferrol al concello cercano de Narón. Allí Terra Galega gobierna «desde hace años», en esta ocasión con el PSOE. El BNG se «descolgó» del tripartito que gobernó en la legislatura anterior pasando a la oposición. También en la oposición se encuentra como grupo mayoritario el Partido Popular. Desaparecieron de la escena política municipal los grupos de Esquerza Unida y de ENE.

Narón estrenó alcaldesa ya en una parte de la anterior legislatura y de nuevo está al frente del gobierno local Marián Ferreiro Díaz.

GA.-¿Cómo valora la labor del gobierno local en el 2019?

MF.-«Durante este año que está a punto de finalizar desde el gobierno local continuamos trabajando a destajo en áreas que consideramos prioritarias para nuestra ciudad, como son la atención a las personas mayores y dependientes, las mejoras en accesibilidad y eficiencia energética. Asimismo, avanzamos hacia la contratación de nuevos servicios como el de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria que contemplan importantes mejoras con respeto a los que se venían prestando. Otro de los puntos clave fue el tema del centro de salud, para lo cual abonamos la última partida de los 1,2 millones de euros comprometidos en el convenio con la Consellería de Sanidad y también nos comprometemos a habilitar el estacionamiento, servicios, y a construir una rotonda de acceso desde la carretera de Castilla. Considero que la labor realizada en estos doce meses es muy positivo para nuestras vecinas y vecinos».

GA.-¿ Y como valora la labor de la oposición?

MF.-«Pues ahí ya tengo que decir que me gustaría que su trabajo fuera más constructivo. Que independientemente de las diferencias que podamos tener sobre determinados proyectos de futuro para la ciudad y de las ideologías de cada partido, se sumaran en la medida de lo posible al proyecto de futuro que tiene para Narón el actual equipo de gobierno que, en definitiva, cuenta con el apoyo mayoritario de las naronesas y naroneses».

GA.-¿Proyectos para el nuevo año?

MF.-«En cuanto a inversiones, continuaremos avanzando en las mejoras de accesibilidad de edificios e instalaciones municipales y también dotando de alumbrado led a la ciudad, para reducir contaminación, consumo y gastos en mantenimiento. Asimismo, iniciaremos las obras de rehabilitación del molino de Xuvia, que permitirá poner en valor este inmueble propiedad del Concello y de un gran valor patrimonial. Otro de los proyectos importantes para nuestra ciudad de cara a el próximo año será la senda de Freixeiro que permitirá ampliar las zonas de ocio al aire libre en nuestra ciudad».

MF.-En estos días navideños, ¿que pediría a los Reyes Magos para el Concello?

MF.-«Una de las peticiones prioritarias sería carga de trabajo para todas las empresas asentadas en los tres polígonos industriales de nuestra ciudad y también para los pequeños y medianos establecimientos comerciales y de hostelería y, en definitiva, para todas nuestras vecinas y vecinos. Es una petición para Narón pero que hago extensiva al resto de ayuntamientos de nuestra comarca. Es muy necesaria carga de trabajo para los astilleros, al igual que una transición energética justa para As Pontes, para esos cientos de trabajadores de Endesa, de las compañías auxiliares y del sector del transporte del carbón, de los que dependen muchas familias de nuestra ciudad y de otros ayuntamientos de la zona. No se puede continuar desmantelando el tejido industrial de esta comarca tan castigada desde hace años y en la que los gobiernos con competencias directas deben implicarse al cien por ciento».