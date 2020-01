El TSXG vuelve a fallar a favor del Concello de Fene y lo exime del pago de 329.103 euros a Viaqua

Nuevo fallo judicial a favor del Ayuntamiento de Fene en su batalla contra la actualización automática del canon del agua solicitada por Viaqua, la empresa concesionaria del servicio.

El alcalde, Gumersindo Galego, comparecía en la mañana de este jueves en rueda de prensa para informar de la última sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que vuelve a dar la razón al Ayuntamiento, por tercera vez consecutiva. Una sentencia que exime a la Administración local del pago de 329.103,76 euros, y una cuantía que, sumada a las reclamaciones desestimadas hasta el momento, se eleva en su conjunto hasta el millón de euros que el Ayuntamiento, gracias a la vía judicial, no tiene que abonar tal y como solicitaba la empresa.

Siguiendo la línea de las dos sentencias anteriores, el tribunal vuelve a desestimar

el recurso de apelación de la empresa Viaqua por la actualización del canon del agua

del año 2017 (ya lo había hecho respeto al 2015 y 2016). En los tres casos, la principal

argumentación que contempla la sentencia es que el contrato que en su día tenía la empresa no tiene una cláusula de revisión automática y, por tanto, no se puede pedir una actualización del canon de una forma totalmente arbitraria y sin acreditar las circunstancias que señala el contrato para que se lleve a efecto. La inexistencia de esa cláusula pone de manifiesto que Viaqua debería haber probado que durante esos ejercicios (2015, 2016 y 2017) la cuenta de explotación sufrió un desequilibrio, cosa que no hizo.

De este modo, el tribunal desestima el recurso de apelación y el Ayuntamiento ahorra 329.000 euros, correspondiente a la cuantía de esta última reclamación del 2017 que, junto a los 300.000 euros aproximadamente de 2015 y de 2016, suman cerca de un millón de euros que el Ayuntamiento no tiene que abonar.