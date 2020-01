O Parrulo Ferrol no da con la tecla ante ElPozo Murcia

No pudo empezar bien el año para O Parrulo Ferrol, tras caer por 6-1 ante ElPozo Murcia, en la 16º jornada de la Primera División de la LNFS, en un partido disputado en la mañana del sábado, en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El partido empezaba con ElPozo Murcia queriendo tener el control del juego, dando el primer aviso a los pocos segundos con un balón entrelíneas al segundo palo para Felipe Valerio, pero este no llegaba por muy poco. O Parrulo Ferrol basaba su juego en defensa, consiguiendo tener su primera oportunidad con un tiro de Adri desde el borde del área por raso que despejaba Espíndola.

Con el paso de los minutos, la presión en ataque de ElPozo Murcia era mayor, teniendo buenas ocasiones por parte de Felipe Valerio desde el lateral del área, que lograba sacar Illi con una buena mano o un tiro de Andresito al segundo palo en una buena jugada de equipo, nuevamente con otra buena intervención del portero de O Parrulo Ferrol.

A los cinco minutos todo cambiaba al enviar Andresito un balón a la escuadra al primer toque dentro del área, anotando el 1-0. ElPozo Murcia se crecía sobre la pista, buscando ampliar distancias, mientras que O Parrulo Ferrol seguía basando su juego en defensa, llegando a tener Paradynski un balón al segundo palo en una rápida jugada de equipo, pero no lograba concretar, mientras que unos segundos después Marcel y Álex se quedaban solos delante de Illi, pero el portero lograba evitar la doble oportunidad murciana.

Los ferrolanos también tenían sus llegadas, con una falta de Hélder desde quince metros que despejaba Espíndola o un centro al segundo palo de Costi al que no llegaba nadie, logrando ganar espacio sobre la pista y teniendo sus mejores minutos, pero ElPozo Murcia cortaba esto de cuajo con un gol de Matteus con un misil por raso desde quince metros colocado al palo en una jugada de saque de esquina y casi sin tiempo para reaccionar Andresito hacía el 3-0 con otro misil desde doce metros colocado al palo.

A pesar de todas las adversidades, O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos y Adri realizaba una jugada marca de la casa, logrando robar un balón en tres cuartos de pista, logrando batir a Espíndola por alto a su salida, recortando distancias con el 3-1. Tan solo unos segundos después Costi le mandaba un balón al segundo palo a Saura, pero este no llegaba por poco.

Estuvo cerca el segundo gol de los ferrolanos, pero se encontraban con el 4-1 en una jugada de saque de esquina, donde Álex sorprendía con un disparo en la frontal del área, pero no habría tiempo para más en este primer periodo y con este resultado los jugadores se retiraban a los vestuarios al descanso.

Tras la reanudación, ElPozo Murcia quería empezar fuerte presionando a toda la pista, pero era Adri el que tenía la primera oportunidad con un tiro cruzado desde el borde del área al que no llega Iván Rumbo por poco, mientras que poco después Diego Núñez lo intentaba con un tiro desde doce metros, tras un saque de esquina, que se iba por alto. Los murcianos querían seguir ampliando distancias, teniendo a continuación un tiro de Matteus en la frontal del área que lograba evitar Illi en una buena intervención.

Los ferrolanos buscaban recortar distancias, llegando a tener una gran ocasión con una vaselina de Miguel en la frontal del área, pero el balón se iba fuera por poco, pero la fortuna tampoco estaba con O Parrulo Ferrol, porque en la siguiente jugada, un despeje de Illi rebotaba en Hélder, introduciendo el balón en su propia portería, subiendo el 5-1.

Este gol era un jarro de agua fría para los ferrolanos, pero no bajaban los brazos, con dos ocasiones de Adri, pero Espíndola no realizaba concesiones, evitando las oportunidades, mientras que ElPozo Murcia no perdonaba en ataque al hacer Fernando el definitivo 6-1 al aprovechar un rechace dentro del área al segundo palo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 17 puntos, en el 10º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, los ferrolanos recibirán al Servigroup Peñíscola, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

ElPozo Murcia: Espíndola, Matteus, Felipe Valerio, Fernando, Álex – también jugaron – Andresito, Darío, Marcel, Paradynski, Alberto García y Ricardo.

O Parrulo Ferrol: Illi, Hélder, Adri, Iván Rumbo, Miguel – también jugaron – Costi, Miguel Caeiro, Diego Núñez, Saura, Raúl y Kevin Chis.

Árbitros: Bernabéu Haro y González Ruano (Comité valenciano). Amonestaron al local Alberto García

Goles: 1-0 Andresito min.5, 2-0 Matteus min.12, 3-0 Andresito min.15, 3-1 Adri min.17, 4-1 Alex min.18, 5-1 Hélder (propia puerta) min.29, 6-1 Fernando min.37

Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia