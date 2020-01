El PP presenta en registro 60 preguntas debido a la ausencia de comisiones

La paciencia con el gobierno municipal se va agotando en el PP debido, principalmente, a la ausencia de convocatoria de comisiones informativas. Según el calendario de comisiones aprobado en el pleno de organización este miércoles tendría que haberse celebrado la comisión de Urbanismo, la cual no ha sido convocada, algo que comentaban en rueda de prensa los concejales populares Alejandro Padilla y José Tomé.

La última comisión de Urbanismo “tuvo lugar antes de las navidades” afirmaba Alejandro Padilla, por lo que desde el PP decidieron presentar en registro un total de 60 preguntas “sobre el estado de los servicios, el convenio con el Ministerio de Defensa, el convenio de la carretera de As Pías, el estado del Plan General o las obras en la Plaza de Armas”, porque desde el gobierno municipal “solo recibimos respuestas ambiguas o contradictorias.”

Alejandro Padilla hacía referencia a una Plaza de Armas “donde en principio no iba a haber modificaciones, luego que la información que daban los medios no era correcta y ahora el gobierno no da información”, mientras que en la Junta de Gobierno Local de esta mañana “se ha aprobado la ampliación del tiempo de ejecución de las obras”, por lo que los populares quieren saber los motivos de estos cambios, como también el informe de la recepción parcial de las obras.

El concejal popular criticaba que el alcalde Ángel Mato “tiene la ciudad paralizada y solo ha metido prisa para abrir parcialmente la Plaza de Armas” la cual en estos quince días que lleva abierta “presenta losetas con aceite, algunas un poco deterioradas ¿quién se encarga de eso, la empresa o el Concello?.”

Otra de las preguntas que presentaban los populares era sobre la posibilidad del cambio de nombre de la Plaza de Armas por Concepción Arenal y el posible traslado de su escultura para este plaza, una información “que nos hicieron trasladar asociaciones y ciudadanos.”

Alejandro Padilla afirmaba que lo que “realmente” preocupa a los populares es que en estos seis meses “han cerrado más comercios, las casas están peor y el gobierno no está haciendo nada”, criticando a Ángel Mato que realiza “campaña de desinformación, con un gobierno que no gobierna, ni deja gobernar al tener ocho concejales y mandar a la oposición al grupo de doce.”

José Tomé: “O goberno non fai nada para regularizar os contratos coas empresas”

José Tomé quería hacer referencia al contrato de recogida de basuras “que paralizou o anterior goberno”, criticando la lentitud del actual gobierno “porque desde que se redacta o pliego ata a adxudicación pasarán 18 meses”, por lo que hasta 2021 “non haberá contrato.”

Al mismo tiempo, el concejal popular afirmaba que desde este 1 de enero el Concello de Ferrol está obligado a ampliar el reciclaje “se non quere ver como o canon se amplía.”

No dudaba en mostrar su frustración José Tomé al hablar del contrato de jardines “ao non contestarnos as nosas preguntas”. El contrato está finalizado “aínda que as empresas teñen a obriga de prestar o servizo” poniendo como ejemplo el uso de las flores de temporada “que deberían poñerse e facer un bo mantemento.”

José Tomé también recordaba el estado de los desbroces “o cal o goberno viuse obrigado a prorrogar en xuño” pero desde ese mes “non tivemos noticias de onde se fixeron, aínda que a empresa está obrigada a dicirlle o goberno onde o fan.”

El popular se lamentaba que la falta de información también afecta al contrato eléctrico “que está igual que todo o anterior”, criticando que el gobierno municipal “non fai nada por regularizar a situación das empresas.”