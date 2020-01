O Concello e voluntarios plantarán 35 árbores na cidade para dar cumprimento ao terceiro premio de A Rúa É Túa

Os concelleiros de Urbanismo, Julián Reina, e de Medio Ambiente, Ana Lamas, mantiveron onte unha reunión con técnicos municipais e o representante da asociación Xeración, Francisco Sequeiro, para pechar os últimos detalles da actividade coa que se dará cumprimento ao terceiro premio do concurso A Rúa É Túa. Consistirá na plantación de 35 árbores en diferentes espazos da cidade. Reina, indicou durante o encontro que proxectos coma este que partiu de Xeración son importantes para “crear un debate sobre a necesidade de mellorar e incrementar as zonas verdes das cidades”. Reina explicou que por ese motivo prestou especial atención a esta actividade e tratou de incrementar os obxectivos iniciais.

De parte dos exemplares, os de maior porte, encargarase o Concello a través da empresa de mantemento de xardíns. Plantaranse entre os días 20 e 24 deste mes. Da plantación do resto das árbores, máis manexables por ser de menor tamaño, encargaranse voluntarios que reunirá Xeración para que leven a cabo este traballo na mañá do sábado día 25. Para esa data tamén está programada na Aula de Ecoloxía Urbana unha charla-coloquio que comezará ás 11.00 horas. Versará sobre a importancia do arboredo urbano e estará aberta ao público en xeral. Será logo desta conferencia cando os participantes se desprazarán aos diferentes espazos nos que se asentarán as árbores. Será ás 12.30 horas.

O Concello realizará a plantación de seis robinias na Travesía de Irmandiños, cinco arces en Río Xubia e tres bidueiros na rúa Sartaña. Para os voluntarios reserváronse cinco arces máis en Río Xubia, oito prunus nunha parcela xunto ao Auditorio de Ferrol e outros oito exemplares desa mesma especie na mediana de Telleiras.