Racinguismo.-Pau Bosch

Manuel Villar

Pau Bosch ha rescindido el contrato que tenía con el Racing alegando que quería estar cerca de su familia y de su tierra y como este año no jugaba habitualmente decidió adelantar su marcha. Me imagino que a sus 31 años, querrá ir preparando su futuro, al margen del futbol.

Nadie toma una decisión de este calado en estos momentos de la temporada si no es porque algunas circunstancias lo propiciaron. Como no jugo mucho esta campaña, sabe que para el próximo año no le van a renovar. En el partido jugado en Las Palmas, hace dos jornadas, metió el gol de cabeza en propia meta, eso le puede pasar a cualquiera, pero en el siguiente partido contra el Majadohonda ni fue citado de suplente (Míster, hay que tener un poco de psicología). Ante esta situación o pasa seis meses de vacaciones sin apenas jugar, hasta Junio o de forma elegante decide acordar con el club un finiquito y adelantar sus planes de futuro

Es una pérdida importante porque aunque no era titular indiscutible es el clásico jugador de club que puede jugar en tres posiciones distintas (defensa central, medio defensivo y defensa lateral) y hacerlo bien. Tiene personalidad en el campo, se le nota su liderazgo con los compañeros y seguro que en el vestuario es de los que contribuyen a que haya ese buen ambiente y unión entre los jugadores.

Deportivamente le faltan más centímetros de altura para haber llegado más lejos en su carrera deportiva. Tiene colocación, va bien de cabeza, tiene oficio, sabe usar los brazos importantísimo para un defensa. La temporada pasada contribuyo de una manera importante en el ascenso del Racing.

Como Racinguista le doy las gracias por su comportamiento y por lo que aporto al club.