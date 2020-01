Editorial.-¿Estamos dormidos ante las celebraciones en honor a Carballo Calero y Concepción Arenal?

Brevemente. Los ferrolanos todavía no nos damos cuenta que existe una herida hasta que nos duele, siempre esperamos a última hora, siempre pensamos en lo que pudiera interesar a la ciudad cuando ya otras o determinados organismos se nos han adelantado.

Estos días surgen dos noticias que deberían «abrirnos los ojos» y una pregunta que debería hacernos pensar.

Empezando por lo último. El ex edil de Cultura pregunta que es lo que está haciendo el concello de cara al bicentenario del nacimiento de Concepción Arenal y del programa de actividades para la celebración del Día das Letras Galegas por su especial dedicación, en este 2020, al ferrolano Ricardo Carballo Calero.

Y es cierto…o algo se está preparando «y no se dice» o se está a la espera de lo que otros proyecten para «subirse al carro».

En Lugo «arranca el año Carvalho Calero. El autor de ‘Scórpio’ será el protagonista este año del Día das Letras Galegas y las diferentes instituciones y entidades cívicas ya cuentan con las primeras iniciativas para homenajear al escritor y profesor. ‘Don Ricardo de Fingoi’ será el título que nombra al proyecto en el que están implicados el colectivo Egeria de Lugo, en colaboración con el citado colegio y la Xunta de Galicia. El ferrolano residió en Lugo y trabajó en el citado centro entre 1950 y 1965, en el que impartió docencia y llegó a ser responsable».

Informan de una exposición itinerante, de la que suponemos «chuparemos cámara» porque la traerán a Ferrol…en su momento y de una página web sobre el propio autor.

Por otro lado en Santiago la Universidad santiaguesa ¿donde está la de A Coruña y su campus de Ferrol?, en colaboración con la Xunta y la Real Academia Galega ya están preparando un amplio programa de actos en homenaje a Concepción Arenal.

¿Y mientras en Ferrol ?¿Habrá que decir que chove cando….?. ¿Nos conformamos con la serpiente de invierno sobre denominaciones de plazas?

Increible que a estas horas, a inicios del 2020 lo único programado en firme haya sido el acto celebrado este viernes en el Jofre en el que el cantautor ferrolano Paco Montero peresentó el libro-disco “Paco Montero canta a Lumieira de Carvalho Calero”, con la participación del Secretario General de Política Lingüística, Valentín García Gómez, el Presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, el Concejal de Cultura, Antonio Golpe y la hija de Carvalho Calero, Mª Victoria Carballo- Calero Ramos.

Eso si, debemos recordar que en abril del pasado año el edil de cultura de aquel entonces presentaba un programa de homenaje al profesor Carballo Calero. Cuatro actos en distintos espacios, en el Ateneo, el Torrente, la Fundaçóm Artábria y el Jofre. Este último se celebraría el 18 de mayo y sería una jornada lúdico festiva con la participación de músicos como Xiana Lastra, María Manuela y Alberte Pombo y un número significativo de voces poéticas…. Pero..de eso nunca más se supo.

Lo dicho parece que hasta ahora «ni fú ni fá», por lo que sugerimos una reunión convocada por el alcalde a la que serían invitados representantes de partidos políticos, de asociaciones culturales, vecinales, sociales..un inicio para «implicar a todos», sin interés políticos, ni personales, ni privados en la que se de cuenta «al pueblo» de lo que se ha hecho (?) y de lo que se piensa hacer aceptando opiniones, aportaciones, de todos.

Pero..por favor, que no nos quedemos parados y que no sea preciso mirar atrás, porque si no nos convertiríamos en estatuas de sal, como la mujer de Lot.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-Director