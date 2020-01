Concentración en Ferrol convocada por «España existe! en defensa de la soberanía y la Constitución

«¡Viva España!» y «¡Viva el Rey!» ha sido el grito final lanzado este domingo desde los

principales municipios gallegos. Frente a las plazas de sus respectivos ayuntamientos, decenas de personas –menos de medio centenar en Ferrol — han secundado las protestas convocadas al mediodía por la plataforma ‘España Existe’, seguidas principalmente por Vox, con el objetivo de «hacer frente a la amenaza de un Gobierno en manos del separatismo».

Los actos han girado en torno a la lectura de un único manifiesto, igual para toda España, y que «une a todos los españoles» en base a «la soberanía y Constitución»

EN FERROL

En Ferrol fueron menos del medio centenar los que se dieron cita en las escaleras del Palacio Municipal, en la plaza de Armas, en un acto que se desarrolló con plena normalidad y ante la vigilancia de una patrulla de la Policía Nacional.

Los presentes se han concentrado, tal y como versaba el manifiesto, para «exigir al Gobierno de España –que se conformará esta semana con miembros del PSOE y Unidas Podemos– que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden institucional».

En este punto de la declaración han pedido entre aplausos que «el presidente del

Gobierno traiga detenido al golpista Puigdemont» y también «al condenado Quim Torra en defensa de la unidad de España». En este sentido, han dicho entender que «dentro de España caben todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido».

Los votantes de izquierdas, «los más estafados»

En el marco de la «defensa de la concordia nacional», han llamado también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque consideran que «ellos son hoy los más estafados».

Además, el texto defiende una España «que no siente vergüenza de su identidad», que «no rechaza su épica ni su historia» y que es fruto del «esfuerzo y sacrificio» de sus antepasados».

«Con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del

separatismo», denuncia.

«Lo que hoy nos une no son las ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos.

España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio», versa el manifiesto.

La concentración ha finalizado de manera tranquila bajo el lema «España existe y existirá» y después de que los presentes coreasen un «¡Viva España y viva el Rey!».