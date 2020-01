El BNG propone cambiar el nombre de la Plaza de Armas a Plaza Concepción Arenal y la de la Plaza de España a Plaza Carvalho Calero

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, la semana pasada abría el debate sobre un hipotético cambio de nombre de la Plaza de Armas a Plaza Concepción Arenal y este lunes el BNG le recogía el guante, presentando una doble moción en el pleno ordinario de este mes de enero, proponiendo por un lado este cambio de nombre, mientras que en la otra moción propondrán el cambio del nombre de la Plaza de España a Plaza Carvalho Calero.

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, acompañado de la concejala María do Mar López, comentaba que Ferrol “precisa que as cousas cambien” al haber actualmente “conservadurismo e parálise”, por lo que quieren “cambiar esa inercia” y quieren que el gobierno municipal “salgan do seu ensimismamento e saír das palabras baleiras.”

Sobre el cambio de nombre de Plaza de Armas a Plaza Concepción Arenal “é unha referencia cultural e non debemos facer oídos xordos”, mientras que en la propuesta de cambiar la Plaza de España a Plaza Carvalho Calero “é para demostrar que Ferrol é unha cidade diversa”, homenajeando con ello a “dúas referencias que todos e todas compartimos e que queremos que sexan símbolos da cidade en espazos públicos.”

El BNG ha decidido presentar estas dos propuestas en dos mociones diferentes “para que ninguén se sinta coaccionado” queriendo que la ciudad “mire para o futuro, para poder abrir novos camiños.”

Iván Rivas era preguntado si esta moción sobre el cambio de nombre de la Plaza de Armas era apoyar la idea del gobierno municipal, afirmando que “as ideas non son de ninguén” por lo que “vai sendo hora de abandonar as palabras, que non se concretan en nada e non queremos apropiarnos de nada”, siendo esto “o que propuxo o alcalde de maneira inicial.”

En este pleno ordinario los grupos municipales “poderán expresar públicamente a súa opinión”, aunque pensaba que era posible “poder cambiar o nome da Praza de Armas”, esperando que el resto de grupos “se mostren favorables a resalzar as dúas figuras da cidade”, queriendo recordar que Carvalho Calero “foi marxinado durante moitos anos.”