A carreira de San Xiao celebrarase o domingo 19 e pasará por primeira vez pola praza de Armas do Arsenal

A carreira popular de San Xiao, sobre unha distancia de 10.000 metros, celebrarase o próximo domingo, 19 de xaneiro. Esta mañá, o concelleiro de Deportes, Antonio Golpe, presentoulles aos medios a proba, que organiza o Concello de Ferrol. Foi durante unha rolda de prensa na que estivo acompañado pola secretaria da delegación ferrolá da Federación de Atletismo, Eva Martínez Landeira.

Golpe destacou que o percorrido deste ano, no que se chega á 37.ª edición, presenta grandes atractivos, xa que, tras a saída do barrio de Esteiro, os participantes entrarán no Arsenal a través da porta do Dique, e sairán pola zona da Cortina, para a continuación subir por San Francisco e pasar, en zigzag, polas rúas da Magdalena antes de volver ao punto de inicio en Esteiro. Esta é a primeira vez que a carreira pasará pola Praza de Armas do Arsenal, algo que o edil lle agradeceu á Armada pola súa inestimable colaboración. Tamén lles dedicou palabras de agradecemento aos voluntarios que prestarán a súa axuda (integrantes de Protección Civil, de Triatlón Ferrol, do Club Ciclista Ferrol e de Héroes del Viento) e Coca-Cola e Gadis como patrocinadores. Tamén á Universidade da Coruña pola súa colaboración.

O tramo que une Galiano e Dolores reabrirase para a fin de semana

O percorrido da carreira inclúe tamén o paso polo tramo que enlaza as rúas Galiano e Dolores na Praza de Armas, polo que esta fin de semana permanecerá aberto e pechará de novo o próximo luns.

O concelleiro Antonio Golpe destacou que o paso polo Arsenal “supón un aliciente máis para os participantes” porque poderán “percorrer unha parte da cidade descoñecida para moitos ferroláns”.

Pola súa banda, Eva Martínez Landeira mostrou o seu agradecemento ao Concello de Ferrol e invitou aos ferroláns a participar nunha carreira na que “esperamos podan acompañarnos tamén os corredores Jonathan Fernández e Paula Bayobre”.

A San Xiao 2020 constará de cinco categorías. A sub-8 (nados no 2013/2014) percorrerá unha distancia de 200 metros a partir das 10.40 horas. A lonxitude que cubrirán dende as 10.25 os participantes na sub-10 (2011/2012) será de 800 metros, mentres aos sub-12 (2009/2010) e sub-14 (2007-2008) corresponderanlles 1.000 metros, que iniciarán ás 10.00. Os sub-16 (2005/2006) e os sub-18 (2003/2004) percorrerán xuntos a partir das 11.10 unha distancia de 2.000 metros. A entrega de premios está prevista para as 12.30, se ben non comezará ata que chegue o último participante. O control de chegada pecharase unha hora despois de que entre na meta o primeiro clasificado, e cando un atleta exceda o tempo previsto será avisado para que suba ao coche oficial que pecha a carreira.

Todas as categorías terán a saída e a meta nas inmediacións do pavillón polideportivo de Esteiro, no que haberá servizo de duchas e gardarroupa. No caso da absoluta, comezará ás 11.00 horas, que se dividirá en sub-20 (2001/2002), sub-23 (1998-2000), sénior (1985-1997), máster A (1979-1984), máster B (1970-1978), máster C (1960-1969), máster D (1959 e anteriores), cadeira de rodas, handbike e invidentes. Estas tres últimas considéranse categorías non oficiais da Federación Galega de Atletismo.

Inscrición e retirada de chips e dorsais

As inscricións pódense efectuar a través da páxina web www.ranck.com. Está previsto que o prazo remate o xoves 16, aínda que hai un límite de participantes, polo que podería pecharse antes. Hai un máximo de 1.000 dorsais para as categorías absolutas e de 500 para as menores. A retirada dos chips e dos números efectuarase no pavillón da Malata o venres 17 entre as 16.30 e as 20.30 horas e o sábado de 9.30 a 13.30 e de 16.30 a 20.30. O domingo será de 8.00 a 10.30 no de Esteiro.

Dende a concellería de Deportes recoméndase aos participantes que, con anterioridade á proba, efectúen un recoñecemento médico específico e que teñan feito un adestramento axeitado para as características desta competición.

Quecemento cos expertos

Pouco antes de comezar a carreira, ás 9.30 horas, membros do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia realizarán no pavillón de Esteiro un quecemento de acceso libre para todos os participantes.