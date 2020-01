Paro total de 24 horas de trabajadores de Endesa y de las auxiliares en la térmica de As Pontes

La totalidad de los trabajadores de Endesa y de las compañías auxiliares han secundado este martes una huelga de 24 horas en la central térmica de As Pontes, convocada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, para reclamar «una transición justa» y que no se clausure en los próximos meses este centro de producción energética.

Desde primera hora de la mañana se han instalado piquetes en la zona de acceso al complejo energético y una manifestación ha partido a las 12.00 horas desde la plaza del Carmen, para recorrer varias calles y avenidas de As Pontes entre consignas como ‘Goberno, escoita, As Pontes está en loita’ o ‘Non é transición, é demolición’.

En esta marcha, además de trabajadores de Endesa y de la industria auxiliar, también han participado vecinos, comerciantes y hosteleros de la localidad, además del colectivo de transportistas del carbón, que permanecen encerrados en el Ayuntamiento de As Pontes desde el pasado 7 de enero.

El representante de CIG Industria en As Pontes, Alberte Amado, ha reclamado la creación de una mesa formal entre Ministerio de Transición Ecológica, Xunta, ayuntamientos, sindicatos y agentes sociales, con el objetivo de buscar alternativas de trabajo, «bien con la utilización en la central con biocombustibles, o con el apoyo a otros sectores».

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Luis Varela (UGT), ha considerado que «el reto es salvar parte de estas instalaciones» y ha recordado que en el mes de marzo se iniciarán «nuevas pruebas» y que el objetivo es «mantener los puestos de trabajo, tanto en la principal como en la industria auxiliar«