Pesadilla copera para O Parrulo Ferrol en Burela

Nuevo derbi gallego en esta temporada para O Parrulo Ferrol visitando al Pescados Rubén Burela, pero en esta ocasión acabó como la peor de las pesadillas, al caer por 7-1, en los octavos de final de la Copa del Rey, en un partido disputado en la tarde del martes, en el Pabellón de Vista Alegre (Burela).

El partido empezaba con mucho respeto entre ambos equipos, pero también con un ritmo alto de juego, donde a los pocos segundos Adri tenía la primera ocasión con un tiro en el borde del área que despejaba Kaluza y poco después Saura tuvo un tiro cruzado desde la línea de fondo que se iba fuera por poco, aunque era el Pescados Rubén Burela el que daba el primer hachazo sobre la pista, con un gol de Matamoros de volea desde la frontal del área para culminar un saque de esquina, consiguiendo el 1-0.

Este gol dejaba congelados a los jugadores de O Parrulo Ferrol, algo que aprovechaba el Pescados Rubén Burela, los cuales estuvieron a punto de amplias distancias al robar un balón en una salida de presión de Illi, pero Diego Núñez sacaba milagrosamente el balón bajo palos. Los problemas iban en aumento para los ferrolanos porque, además de acumular muchas faltas, Iván Rumbo hacía una mano dentro del área, pero Illi le adivinaba las intenciones a Matamoros en el lanzamiento del penalti.

El Pescados Rubén Burela quería tener el balón y O Parrulo Ferrol presionaba a toda la pista, consiguiendo los ferrolanos empatar el partido en una buena jugada personal de Adri por el lateral del área, rematando Hélder al segundo palo, anotando el 1-1.

Este gol sembraba dudas en los de A Mariña, cambiando su estilo de juego y buscando sorprender con lanzamientos desde fuera del área, pero se encontraban con una buena defensa de los ferrolanos, que veían como llegaban a su quinta falta y poco tardaba Matamoros en tener un doble penalti a favor del Pescados Rubén Burela, pero la historia se repetía e Illi le paraba el lanzamiento directo con el cuerpo.

Los ferrolanos tuvieron una buena ocasión para empatar al siguiente minuto, con un balón de Adri al palo en la frontal del área, pero quienes no perdonaban eran los jugadores del Pescados Rubén Burela, con un gol de Luisma al segundo palo al rematar un centro desde el lateral del área, subiendo el 2-1 y poco después Pope pudo marcar el gol de la jornada con una chilena dentro del área al recibir un balón largo, pero se estrellaba e el palo, aunque la última ocasión la tenían los jugadores de O Parrulo Ferrol, con un tiro de Kevin Chis desde el borde del área a la salida de un córner que lograba atajar Kaluza, por lo que con esta mínima ventaja local el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el Pescados Rubén Burela tuvo una buena opción para ampliar distancias al quedarse Pitero solo en la frontal del área en una rápida jugada de equipo al primer toque, pero su tiro final se iba fuera, aunque en la siguiente jugada Diego Núñez estuvo a punto de empatar con un tiro cruzado al palo desde el borde del área y a los pocos instantes Adri intentaba conectar también desde el borde del área un centro al segundo palo a Saura, pero este no llegaba por muy poco.

Los ferrolanos no eran capaces de concretar a puerta y eso lo pagaban muy caro, porque a partir del minuto 25 hasta el minuto 29 el Pescados Rubén Burela realizaba una muestra de efectividad de cara a portería, donde cada llegada era un gol a su favor. Anotaban el 3-1 con un gol de Álex Diz en la frontal del área en una rápida jugada de equipo. Posteriormente la fortuna tampoco estaba con los ferrolanos, porque un tiro en la frontal del área era desviado al querer despejar Diego Núñez, acabando dentro de la portería. El quinto nuevamente llevaba la firma de Álex Diz tras regatear a un jugador ferrolano y anotar desde el borde del área por alto y estos minutos eran culminados por Pope al anotar el 6-1 al segundo palo en una buena jugada de equipo.

El partido se había convertido en una auténtica pesadilla para O Parrulo Ferrol, que no daba con la tecla para parar la efectividad en ataque del Pescados Rubén Burela, además de no lograr concretar en sus oportunidades, al tener Adri un doble penalti que despejaba Kaluza con la rodilla. El Pescados Rubén Burela estaba crecido ante un O Parrulo Ferrol al que no le salía nada y a falta de pocos minutos para el final, Renato cerraba el marcador con el definitivo 7-1 con un gol al segundo palo en una jugada de falta en lateral del área.

Ahora O Parrulo Ferrol se volverá a centrar en la Primera División de la LNFS, donde este sábado visitarán al Barça, en la 18º jornada, que se jugará a partir de las 21:00 horas, en el Palau Blaugrana.

Pescados Rubén Burela: Kaluza, Lucho, Pitero, Matamoros, Renato – también jugaron – Joselito, Luisma, Pope, Renato Rodrigues y Álex Diz.

O Parrulo Ferrol: Illi, Adri, Saura, Miguel, Hélder – también jugaron – Iván Rumbo, Diego Núñez, Kevin Chis, Yago Tenreiro, Miguel Caeiro y Raúl.

Árbitros: Carreira Romero y Ferrero Carballal (Comité gallego). Amonestaron a los locales Joselito, Lucho, Renato y Pope, como a los visitantes Saura y Raúl. Expulsaron, por doble amonestación, al visitante Kevin Chis.

Goles: 1-0 Matamoros min.3, 1-1 Hélder min.9, 2-1 Luisma min.14, 3-1 Álex Diz min.25, 4-1 Diego Núñez (propia puerta) min.26, 5-1 Álex Diz min.28, 6-1 Pope min.29, 7-1 Renato min.35.

Pabellón: Vista Alegre (Burela).