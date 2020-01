Kaoru Morioka y Manabu Takita fueron presentados oficialmente como jugadores de O Parrulo Ferrol

En la tarde del lunes llegaban a tierras ferrolanas y tras sus primeras horas en la ciudad Kaoru Morioka y Manabu Takita fueron presentados oficialmente este miércoles como nuevos jugadores de O Parrulo Ferrol, en una rueda de prensa celebrada en el Pabellón de A Malata, contando con la presencia del secretario de O Parrulo Ferrol, José Naveira y el embajador de O Parrulo Ferrol, Tomás Llao.

José Naveira quería agradecer a ambos jugadores “que hayan aceptado el reto de estar aquí con nosotros”, siendo una experiencia “nueva para ellos”, mientras que para el club “abre mercado el poder tener jugadores asiáticos en el equipo”. El secretario recordaba que los nuevos jugadores de O Parrulo Ferrol “llevan diez años en el fútbol sala profesional en Japón, como con su selección”, por lo que su incorporación “nos va a venir muy bien” en sus puestos de cierre y pívot, siendo dos jugadores “que nuestro entrenador Héctor Souto conocía.”

Se sumaba a la bienvenida Tomás Llao queriéndoles desear “mucha suerte”, comentando que O Parrulo Ferrol “es una familia y un club muy serio”. El embajador reconocía que ya conocía a ambos jugadores de su anterior participación mundialista con la selección de Japón y se dirigía a Kaoru Morioka y Manabu Takita para decirles que la ciudad “está volcada con el fútbol sala y prácticamente se llena el pabellón en todos los partidos.”

Al mismo tiempo, Tomás Llao aprovechaba su intervención para reconocer que la afición de Ferrol y comarca “se vuelca con el fútbol sala, pero hay otros estamentos que no están por la labor”, afirmando que cuando hay en la ciudad un evento deportivo de primer nivel “la afición acude y responde”, lamentándose de ser uno de los pocos clubes de la Primera División de la LNFS sin un patrocinador oficial “a pesar del gran trabajo que realiza la junta directiva.”

Kaoru Morioka: “Esta etapa será muy buena y voy a aprender mucho”

Kaoru Morioka reconocía estar “muy contento de estar aquí”, reconociendo que en las pocas horas que lleva en la ciudad y en el equipo “me habían dicho que era una familia y realmente es así”, afirmando que “tuvimos una buena bienvenida” y ahora espera “trabajar poco a poco en el equipo, para poder adaptarme y dar lo mejor de mí”, para así conseguir “que la afición esté satisfecha.”

El pívot reconocía que la Primera División de la LNFS “se ve en Japón y también desde allí se pueden ver los mejores momentos”, reconociendo que para él “siempre fue un sueño jugar en España pero, por circunstancias, antes no se pudo dar” pero no dudaba al comentar que “aquí puedo aportar”, en un desafío “difícil, pero no imposible” donde promete “dar lo mejor.”

El nivel de la Primera División de la LNFS “es muy grande y aquí saben cómo jugar, por encima de lo individual”, por lo que esta etapa “será muy buena y voy a aprender mucho”, en un O Parrulo Ferrol “que está peleando por poder entrar en playoff.”

Kaoru Morioka era preguntado si la edad iba a ser un problema, pero el nuevo jugador de O Parrulo Ferrol le quitaba hierro al asunto, afirmando que “a pesar de mi edad, estoy siendo convocado con la selección de Japón, por lo que la edad solo está en la mente”, comentando que uno de sus grandes objetivos por los que ha venido a O Parrulo Ferrol “es para intentar ganarme un sitio para estar en el Mundial y estoy en el mejor lugar.”

Manabu Takita: “Espero ayudar al equipo a disputar el playoff”

Manabu Takita se mostraba “muy feliz de estar aquí” asumiendo este reto de jugar en O Parrulo Ferrol “donde tengo muchos objetivos” reconociendo que le gustaría “poder ayudar al equipo a disputar el playoff.”

El cierre comentaba que desde sus primeros pasos en el fútbol sala “siempre he seguido la liga española y me parecía inalcanzable”, donde en estos años “he visto muchos partidos y siempre he querido jugar en España.”