Racinguismo.-La mala gestión deportiva del Racing

Manuel Villar

Desde que los nuevos accionistas del Racing entraron para gestionarlo, me cuesta

comprender la política deportiva de los que realmente dirigen el Club. En Diciembre del 2017 cogieron el equipo en 2º B con dificultades para mantenerse en la categoría y no pusieron los medios necesarios para no bajar.

La siguiente temporada, en 3º división, quedamos de primeros, más por deméritos del Compostela y Bergantiños que por acierto nuestro, pues nos llegaron a llevar 10 puntos, al final subimos.

En esta temporada se pusieron la venda antes que la herida y anunciaron que esta iba a ser una liga de transición y aspiraban a no descender.

Estamos al comienzo de la segunda vuelta y necesitábamos algún refuerzo para aprovechar la oportunidad de intentar subir de categoría este mismo año, pero va ser que no.

Si es por dinero, las planificaciones económicas se deben hacer por lo menos a tres temporadas. Lo que vamos a gastar en algún fichaje en julio de la temporada que viene, podíamos adelantarlo, ¿no les parece?