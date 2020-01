O Concello concede á adxudicataria da remodelación do mercado de Caranza oito semanas máis para rematar a obra

A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá a ampliación do prazo de execución da reforma do mercado municipal de Caranza. A ute adxudicataria dos traballos Mercado de Caranza, integrada por Obras Públicas San Emeterio e Prace, solicitou a principios de ano oito semanas máis para rematar a obra. Xustificou esa petición por circunstancias no imputables ao contratista, e co informe favorable do arquitecto municipal, debido á necesidade de incrementar a superficie de forxado reticular, propoñendo un aumento de 2 meses.

O prazo previsto inicialmente para o remate da remodelación do mercado de Caranza era de 8 meses, que comezaron a contar ao día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, asinada o pasado 16 de maio. A próxima data, tras a conformidade da Xunta de Goberno Local, é o próximo 17 de marzo. Os traballos contan cun presuposto de 799.515,99 euros.