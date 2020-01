Ferrol en Común lamenta a exclusión das comparsas na organización do entroido deste ano

O entroido é unha celebración cunha larga tradición popular «que grazas ao traballo da anterior corporación de Ferrol en Común rexurdiu na nosa cidade pasando de unha comparsa ate sumar 7 só de Ferrol, máis as que proceden doutras localidades da contorna, sumando un total de 15 comparsas e 3 grupos no último ano«, afirman dende a formación.

Dende que Suso Basterrechea fíxose responsable da concellería de festas, «levou a cabo numerosas xuntanzas coas comparsas de Ferrol para darlles voz na organización do evento, xa que elas son as verdadeiras protagonistas deste festexo«.

A día de hoxe, o goberno actual do PSOE «non mantivo nin unha reunión cos grupos de entroido para a elaboración das bases e organización das festas«. Entenden que esta actitude «non pode ser consentida pois xera un gran desconcerto entre as comparsas e é unha falta de respecto ao seu traballo desinteresado que cada ano amosaban cheando de alegría e cor as rúas da nosa cidade«.

«O esforzo pola recuperación dunha tradición popular como esta que da vida aos barrios, aos negocios e á cidade en xeral e que cada vez contaba con máis apoio, non pode non contar coa participación das comparsas do noso municipio«, afirman dende Ferrol en Común.

Lamentan profundamente o proceder do goberno de Ángel Mato, «que non é capaz de recoñecer un bo traballo e continualo en prol da cidadanía a cal botábase as rúas nas datas do entroido. Unha vez máis, non están abertos á participación pero aínda así pedímoslle á actual corporación que convoque ás comparsas a unha xuntanza para traballar en grupo como víñase facendo ata agora e con grandes resultados«.