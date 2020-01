Eventos para este viernes día 17 de enero

—-Semana Internacional de la Imprenta.

—-Día de Menorca.

—-La Iglesia celebra la festividad de San Antón Abad. Patrono de amputados, protector de los animales, los tejedores de cestas, los fabricantes de cepillos, los carniceros, los enterradores, los ermitaños, los monjes, los porquerizos y los afectados de eczema, epilepsia, ergotismo, erisipela, y enfermedades de la piel en general. Santas Leonila y Diodoro

«Dezasete de xaneiro é o san Antón verdadeiro, que o do trece de san Xoán é o san Antón mentirán«.

—-Tal día como hoy:

-(1900)-Nació en Ferrol Antonio Núñez Rodríguez. General de División y Medalla de Oro de la Sociedad de Salvamento de Náufragos.

-(1952)- Nació en Ferrol Jacinto Ángel Hernández. Especialista en nefrología que ejerce desde hace años en Estados Unidos.

-(1974)- Nació en Ferrol Zaza González-Llanos Fraga. Ingeniero Naval.

-(2002)- Falleció en Madrid Camilo José Cela Trulock, (n. en Iria Flavia el11 de mayo de 1916). Fue un escritor gallego . Escribió en castellano algunas de las obras canónicas de la literatura de posguerra como La colmena, Mazurca para dos muertos o La familia de Pascual Duarte. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989.

—-La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre, de Galicia, se encuentra hoy en Ortigueira, delante del nuevo centro de salud. De 16.00 a 21.00 horas

—-El tiempo hoy. Se anuncia un día principalmente nublado . Habrá una temperatura máxima de 12º y una mínima de 4º. Lluvia 10 %

—-Ferias, mercadillos y feirones en la zona norte

–Cariño, mercadillo que se celebra todos los viernes en la plaza Roxa

—-ooOoo—-

En el Concello

–A las 9.00 horas Comisión de Cultura, Educación, Deportes e Festas.

—-A las 11.00 horas el alcalde, Ángel Mato, avanzará en que consistirán los primeros actos programados por el Concello con motivo de la elección de Ricardo Carvalho Calero para el Día das Letras y para conmemorar el bicentenario de Concepción Arenal.

En lo social

—-A las 12.30 horas en la sede de la Cofradía de Pescadores de Barallobre, Fene, rueda de prensa a la que se han invitado a los grupos políticos de los concellos del contorno de la ria de Ferrol para tratar sobre la situación actual del marisqueo en la ría, solicitud de estudios y propuestas y medidas por parte de la Cofradía

En la Univerdad (Campus Ferrol)

—-La vicerrectora, María Jesús Movilla Fernández, el director de la Escola Politécnica Superior, Armando Yáñez Casal, y el director de la Escola Universitaria Politécnica, Andrés Piñón Pazos, reciben a las 9:30 horas, en el Salón de Actos «Concepción Arenal» a los más de 170 estudiantes de Bachillerato que participan en la III edición daXornada de Portas Abertas “Día da Enxeñaría” que organizan la EPS y la EUP. En esta tercera edición, participan estudiantes de la rama tecnológica del

IES Porto do Son (Porto do Son), del IES Rego de Trabe (Culleredo), del IES Fragas do Eume (Pontedeume), del IES de Curtis (Curtis), del IES Saturnino Montojo (Ferrol), del IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas (Oleiros) y además del IES Montecastelo (Burela). A título personal, también asisten varios estudiantes del IES Universidade Laboral (Culleredo), do IES Plurilingüe Calasancias (A Coruña), del Colexio Montegrande (A Coruña) y del IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda)

En lo Cultural

—-Museo Naval. Entrada gratuita. En la Sala de Usos Múltiples Exposición temporal titulada “A toda máquina» , de la vela al vapor, buques de la Armada Española de finales del siglo XIX y su participación en Ultramar,

El horario de apertura al público será el habitual del Museo Naval: de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30.

—-Museo de la Semana Santa (c/Cuesta de Mella). Entrada libre y gratuita. Abierto de martes a viernes en horario de mañana y tarde –de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.00 horas-, mientras que los sábados y domingos estará abierto por las mañanas, de 11.30 a 13.30 horas. Este horario funcionará hasta el día 5 de enero, víspera de Reyes.

Para concertar visitas de grupo hay que enviar un correo electrónico a la dirección exposicion.semanasantadeferrol@gmail.com.

—-En la sede de Afundación (Plaza de la Constitución) la obra social de Abanca y la Escuela Museo Origami de Zaragoza ( EMOZ), en colaboración con AGAPEMA, la Asociación Gallega de Profesorado de Educación Matemática, presentan la muestra «Papiromates. Matemáticas + creatividad = papiroflexia», una exposición que reúne piezas de papel realizadas mediante la técnica del origami para poner de manifiesto la relación entre la papiroflexia y las matemáticas. Permanecerá abierta hasta el 25 de enero.

—-En el Centro Torrente Ballester exposición Vidas, que recoge imágenes captadas por el fotógrafo ferrolano Gabriel Tizón en más de 40 países. Consta de 60 fotografías de 60×40 centímetros y 6 más de gran formato, de 200×150 centímetros. Además, incluye la exhibición del documental «O silencio das persoas refuxiadas», realizado por Tizón en la llamada ruta de los Balcanes a lo largo de los tres últimos años.

La muestra es gratuita y estará abierta al público hasta el próximo 15 de febrero, en horario de 11 a 14 y de 17 a 21 de martes a sábado, y de 11.00 a 14.00 los domingos y festivos (lunes, cerrado). Para organizar visitas para grupos hay que consultar en el Torrente.

—-Hasta el 31 de enero en Exponav permanece abierta la exposición “La playa de los niños”, segunda parte de la exitosa “Puerto Chocolate”, del profesor Valentín Lamas (Tim Okonawa). Los días 28 de diciembre y 4 de enero habrá visitas guiadas en familia a esta muestra.

—-En la sala de exposiciones del Centro Cultural Universitario (Campus de Esteiro) muestra de arte urbano “A volta ao mundo con Ferrol Mola.

La muestra estará abierta hasta el 3 de marzo de 2020.

—-Afundación presenta una nueva propuesta teatral incluida en su programación de actividades para escolares, «A vampire story», una historia inspirada en el clásico Drácula de Bram Stoker que se representará en inglés.

Se podrá ver hoy viernes a las 10.00 y a las 12.00 h, en el Auditorio de la Sede Afundación de Ferrol.

Más de 360 alumnas y alumnos de centros escolares de Ferrol y alrededores acudirán a ver esta obra que relata el primer día del rodaje de la última versión cinematográfica del clásico Drácula.

—-A las 19.30 horas en el Ateneo Ferrolán presentación de la novela «El guardián de las flores» de Roberto H. L. Cagiao. Contará con la presencia de Sonia Mauriz cómo conductora y en ella habrá una charla sobre la novela, leyendas y firma de ejemplares junto al autor.

Rober H. L. Cagiao nacíó en Bañobre en 1976. Diplomado en Ciencias de la Educación. En su juventud encaminó su vida artística a la música, grabando dos discos con Trashnos. En junio de 2019 vuelve a escribir y » El Guardián de las flores» es su primera novela.

—-ooOoo—–

EN NARÓN

—-Las instalaciones de la Fundación Terrra de Trasancos, en el Valle, acogerán en la mañana de hoy un“Taller de Seguridad Viaria intergeneracional” en el que participarán personas mayores y también niñas y niños. La convocatoria tendrá lugar a partir de las 11.30 horas y dos alumnos del instituto de As Telleiras serán los encargados de hablar a los asistentes sobre “Medidas de seguridad al caminar”, una intervención que se completará con la que ofrecerán Pedro Caneiro y Sonia López, agentes de la Policía Local de Narón e integrantes del equipo de Educación Viaria del Concello

EN FENE

—-En la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura-Museo del Humor exposición de la pintora fenesa Ana Basoa Rioboo que presenta al público “Poniendo luz a la noche”, una selección de retratos, bodegones, flores, frutas… siempre desde el realismo. La muestra podrá visitarse del 8 al 30, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 21 horas y los sábados de 10 a 13 horas.

EN VALDOVIÑO

—-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición «Pensar sobre las cosas», un proyecto expositivo itinerante comisariado por Noa y Lara Castro Lema. La exposición tiene como base abordar el diálogo que desde lo comisariado se puede establecer entre el arte y las artes aplicadas. A través de las piezas de barro de Tonio Corral, ollero en Buño, se pretende dignificar el cotidiano y hablar sobre la utilidad del «inútil».

Las artistas que trabajaron alrededor de las siete piezas de barro de Tonio Corral y cuyo trabajo se exhibe ahora en Valdoviño son: Doira Barrio en ilustración; Guillermo Cony en música; Pepe Eiras y Luisa Vago en escultura; Alex Fuertes en pintura, y Cora Novoa y Lara Castro con la colaboración de Sergio Alonso en vídeo performance.

EN CEDEIRA

—- Hasta el 2 de febrero en el Palacete Municipal, en horario habitual de la oficina de turismo, se puede conocer la historia del bou Ramón a través de la exposición de la A. C. Memoria Histórica Democrática “A fuxida do bou Ramón”.

EN ORTIGUEIRA

—-A las 20.30 horas, presentación de un avance de la programación del 42º Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Teatro de Beneficencia.