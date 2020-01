El Baxi Ferrol comienza la segunda vuelta recibiendo al Ausarta Barakaldo

Comienza la segunda vuelta de la competición para el BAXI Ferrol con el partido que mañana sábado, a las 19.00 horas, va a dirimir en el pabellón de A Malata ante el Ausarta Barakaldo, buscando la décima victoria de la temporada.

El conjunto vasco cuenta en sus filas con la ex jugadora del equipo ferrolano, la finlandesa, Vilma Kesanen, además de la eumesa Sara Cuíña y cuenta con cuatro triunfos en una zona tranquila, en su primera campaña de la categoría. Lino López comenta sobre el rival que “es un equipo que está bien entrenado, que trabaja bien y del que no te puedes fiar, porque tiene buenas jugadoras. Ha mejorado mucho desde el inicio de la liga y no tienen presión, por lo que no podemos confiarnos”.

En el conjunto departamental están todas las jugadoras en buen estado y su entrenador destaca que “hemos entrenado muy bien durante toda la semana y las jugadoras que tenían resfriados ya se han recuperado.”

El preparador ferrolano también comenta que “estamos trabajando duro en defensa parta ser más sólidas y no tener los altibajos que tenemos a lo largo de los partidos. En ataque el equipo ha mejorado y somos, con Estudiantes, los que más puntos anotamos”.

En esta jornada hay enfrentamientos entre equipos de la zona alta de la tabla, con el Leganés-Estudiantes y Alcobendas-Ibaizabal, de los que Lino López destaca que “ahora hay unas jornadas en las que pueden ser determinantes para seguir enganchados arriba o si pierdes para quedarte un poco rezagados, aunque estamos empezando la segunda vuelta y por ahora hay ocho equipos con claras opciones de jugar los play-offs”.