Presentada la 42 edición del Festival Celta de Ortigueira. Se celebrará del 16 al 19 de julio

El Ayuntamiento de Ortigueira ha presentado este viernes, ante sus vecinos, la 42º edición del Festival internacional del Mundo Celta, que tendrá lugar en esta localidad del norte de Galicia entre los días 16 y 19 de julio.

En un acto desarrollado desde las 20,30 horas, en el Teatro de Beneficencia, se ha dado a conocer el cartel y la camiseta oficial de este festival, creados ambos por un vecino de este municipio.

El alcalde, Juan Penabad, ha asegurado que «año a año, el Festival va siendo más conocido, lo que permite conseguir que Ortigueira sea la capital europea de la cultura Celta».

Así, ha destacado la importancia del Proyecto Runas, que ganaron en el año 2019 la banda de origen japonés Yuki Kojima Band y los gallegos Dequenvessendo.

El regidor socialista también ha destacado la repercusión que tiene este festival en las redes sociales, ya que «en la actualidad, más de 30.000 personas están informadas de las novedades del Festival a través de las redes, con un incremento de más de 6.000 seguidores en los últimos dos años».

CARTEL

En cuanto al cartel que ilustrará la edición de 2020, Penabad ha destacado que «tiene la peculiaridad de que parte desde un lugar icónico y muy reconocible lugar de la geografía ortegana». «Está cargado de historia y destacan nuestros recursos naturales y paisajísticos, que son también reclamo para muchos de los visitantes que acuden al Festival«, señala en alusión al islote de San Vicente, situado en las proximidades de la playa de Morouzos.

Sobre el autor de este cartel, Martín Cual, Penabab ha destacado «el talento ortegano de un trabajo espectacular, con una técnica y estilo muy diferente a la de pasados años, en la que se mezcla fotografía e ilustración, con una precisión y definición, que hace muy complicado diferenciar la realidad con la ficción».

Además, el alcalde de Ortigueira ha destacado que para la cita de 2020 se han marcado como uno de los objetivos «la concienciación medioambiental, para conseguir un festival más responsable, siendo este otro de nuestros principales objetivos». Ha dado también las gracias a los patrocinadores y a todos aquellas personas que hacen posible este evento que cada año lleva a miles de personas hasta el norte de la provincia de A Coruña.

EL DRAGÓN CENTEÁS

Por último, Martín Cual, diseñador del cartel y de la camiseta de este año 2020, ha explicado el significado y el origen de la obra. «Nació de representar la esencia del festival a partir de las historias que me contaron desde que era un niño», explica este joven de 24 años nacido en Ortigueira y que trabaja actualmente como creativo, practicando varias disciplinas, como la elaboración de murales y escultura.

En cuanto al cartel, ha detallado que ha querido plasmar al dragón Centeás, el cual: «Se crió en nuestras aguas, de donde emergió del mar para causar estropicios y amargar a nuestra gente».

«Gracias a Santa Marta, nuestra fiel patrona, que luchó contra él, hoy en día este dragón se esconde bajo la sombra de nuestra isla, esa isla en la que me he criado y donde he pasado los mejores momentos de mi infancia», ha valorado.