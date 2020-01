O alcalde e os concelleiros Golpe e Deus viron no Torrente a exposición “Vidas”, de Gabriel Tizón, que xa supera o medio milleiro de visitas

O alcalde, Ángel Mato, e os tenentes de alcalde, Antonio Golpe e María Teresa Deus, visitaron esta mañá o Centro Cultural Torrente Ballester para cotemplar as obras que forman a exposición Vidas, do fotógrafo ferrolán Gabriel Tizón. Ata o momento, máis de medio milleiro de persoas pasaron por esta mostra, que aínda permanecerá aberta ata o sábado 15 de febreiro e en torno á que o propio autor ten ideado varias actividades en datas próximas, ao seu regreso a Ferrol tras estar preparando estas últimas semanas novos traballos no estranxeiro.

Mato dixo tras o percorrido que se trata dunha exposición que “é imprescindible visitar”, posto que, ademais de destacar pola súa calidade, serve para “remover as conciencias”. Recomendouna “especialmente para a xente máis nova”, para que poida ter unha visión máis próxima do “drama das migracións” e sentir empatía.

Vidas recolle imaxes captadas en máis de 40 países. Céntranse en persoas que viven “en condicións que ningún ser humano debería vivir”, segundo Tizón. Dentro destes “inocentes”, pousa a súa mirada especialmente nos nenos e nas nenas. Este traballo serve para “recordar e amosar á cidadanía que existen” e tamén para “loitar contra a tortura do olvido”.

A exposición consta de 60 fotografías de 60×40 centímetros e 6 máis de gran formato, de 200×150 centímetros. Ademais, inclúe a exhibición do documental O silencio das persoas refuxiadas, realizado por Tizón na chamada ruta dos Balcáns ao longo dos tres últimos anos. É gratuíta e está aberta ao público en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 de martes a sábado, e de 11.00 a 14.00 os domingos e festivos (luns, pechado). Para organizar visitas para grupos hai que consultar no Centro Cultural Torrente Ballester.