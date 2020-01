Editorial.-Ante el intento de cambio de nombre de la plaza de Armas…hagamos un 2 de mayo

A veces los políticos no llegan a comprender que sus acciones causan un gran daño a la historia de sus ciudades, políticos de todos los colores han jugado con Ferrol desde todos los tiempos sin darse cuenta que ellos no son quien para tratar de cambiar esa historia creada y vivida por los ciudadanos. Por ello me atrevería a decir que a veces sus decisiones, a pesar de que se puedan «creerse dioses» o estar»endiosados» desde el momento en que se asientan sobre poltronas, son del todo anticiudadanas y carentes de todo sentido. Decisiones que toman o bien por su ego personal, por sus ideas políticas, por tapar deficiencias, para que no se hable de otros temas..y así un largo etc.

Ahora por no variar «nos vienen» con lo de cambiar el nombre de la Plaza de Armas, abierta con ese nombre hace 212 años. Una plaza que fue bautizada posteriormente con otras denominaciones pero que el pueblo, EL PUEBLO, continuó llamándola «de Armas».

Vergonzoso que se quiera jugar con el nombre de una ferrolana ilustre, Concepción Arenal, para que «algunos» propongan la dedicación de la plaza a tan ilustre pensadora y penalista. ¡Vergonzoso!.

Más vergonzoso aún que «algunos» pongan como condición para apoyar esa propuesta el que desaparezca el nombre de España de una de nuestras principales plazas y se le otorgue a otro ilustre ferrolano, Carvalho Calero.

¿Pero a que viene todo esto?.¿No hay otros temas más importantes por lo que preocuparse empezando por los presupuestos?

Y mientras..el pueblo parece que «traga». Muchas protestas en las redes sociales, un ruego al alcalde para que recapacite por parte de la AVV A Magdalena..pero silencio, silencio absoluto, por el resto de las asociaciones culturales (¿), sociales, vecinales…¿Imos seguir consistindo que mexen por nós dicindo que é auga?

Permitir semejante canallada puede costar caro, porque el pueblo no olvida, aunque de momento calle. Y recuerden…se llamó calle General Franco, pero siempre fue Real; calle General Aranda, pero siempre fue Sol, ..y así hasta llegar a Parque Camilo Alonso Vega y rápidamente se volvió al nombre inicial de Caranza, porque así era conocido por todos.

Dejemos las cosas como están y «aquí paz y después gloria».

De todos modos….esperemos que los ferrolanos acudan al próximo pleno de fin de mes en el que «quieren» tratar este asunto.

Seamos todos alcaldes de Móstoles. Levantémonos en contra «del invasor«. Hagamos del 30 de enero, posible fecha del pleno, un 2 de mayo. Por lo menos que se note que con Ferrol y sus ciudadanos no se juega.

Desde Ultramar

Pedro Sanz– Director