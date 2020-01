El Concello de Ferrol hace balance de las últimas campañas de seguridad vial y movilidad

En estos primeros días del año, es tiempo de hacer balances, como el realizado este martes por el concejal de Seguridad, Germán Costoya, en relación a las campañas de seguridad vial y movilidad realizadas por la Policía Local durante el año 2019.

El concejal quería destacar el trabajo “pausible e importante” realizado por la Policía Local “para fomentar a convivencia na cidade entre peóns e conductores”, con el objetivo de “velar pola súa seguridade”, con un dato de sancionados “similar” al del 2018.

En estas campañas, a la Policía Local le llamaba la atención que se tuvieran que poner sanciones por no tener los menores el sistema de retención infantil adaptado a sus edades, según afirmaba Germán Costoya.

En la campaña de control de indisciplina de estacionamiento irregular “é abusiva ao resto de usuarios”, habiendo un repunte en el número de sanciones en este apartado, por lo que Germán Costoya pedía a los usuarios de las vías que “poñemos en risco a vida dos veciños se non cumprimos os regulamentos.”

La Policía Local también ha prestado hincapié en el transporte escolar, en los pasos de peatones, en los estacionamientos en doble fila, estacionamiento en intersecciones, isletas o arcenes.

En las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida “fíxose control de tarxetas e do uso fraudulento por parte de conductores sen discapacidade”, aunque Germán Costoya reconocía la dificultad para controlarlo “porque a persoa ten que estar dentro do vehículo para detectar se ten ou non movilidade reducida”.

En el control del transporte escolar los datos eran positivos y el concejal de Seguridad mostraba su satisfacción al no tener que imponerse sanciones al no producirse deficiencias graves, algo que también se extiende a los vehículos destinados de autotaxi “onde se revisaron as documentacións” y donde tampoco ha habido que imponer sanciones.

Desde la concejalía de Seguridad, Germán Costoya quería felicitar a la Policía Local “pola concienciación e control das nosas vías para que a seguridade vial dos veciños sexa máxima.”

En este año podría ponerse en marcha el multacar

Al mismo tiempo, Germán Costoya reconocía que el multacar “está en proceso de contratación” en un proceso que tiene que estar finalizado antes del 31 de diciembre “e que está incluido dentro das inversións financieiramente sostibles” y que le gustaría que pudiera estar en funcionamiento en este año 2020 “sendo una boa ferramenta para poder reducir as sancións.”