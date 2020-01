Entregaron en Narón os diplomas do Programa Municipal de Formación e de cursos Cemit rematados o pasado ano

Un total de 258 alumnas e alumnos de cursos do Programa Municipal de Formación 2019 e outros impartidos na Aula Cemit de Xuvia –no último trimestre do pasado ano- estaban este martes citados no Auditorio municipal de Narón para recoller os diplomas acreditativos de que completaron con éxito as accións formativas nas que participaron. A alcaldesa, Marián Ferreiro, e a concelleira de Formación, Natalia Hermida, entregaron na mañá deste martes os diplomas dun total dun total de vinte e un cursos.

En canto ao Programa Municipal de Formación entregáronse os diplomas correspondentes ás accións formativas de: Prevención de Riscos Laborais (nivel básico); Prevención de Riscos Laborais no sector naval e Medio Ambiente no sector naval; Operador/a carretilleiro e operador/a PEMP (UNEs); Prevención de Riscos Laborais traballos en altura e espazos confinados; Preparación competencias clave nivel 2; Hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos; Primeiros auxilios (nivel básico); Peixería; Limpeza hoteleira; Electricidade básica; Reposición, caixa e atención seccións supermercados; Xardinería e poda; Soldadura con electrodo e TIG; Atención ao público, liderato e venda e Xestión administrativa de Pemes. “En total foron dezaséis accións formativas, contado todas as edicións, que supuxeron preto de 3.000 horas de formación entre os meses de abril e decembro do pasado ano e dirixidas a persoas desempregadas e empadroadas no Concello de Narón”, recordou Ferreiro.

En canto á formación impartida no último trimestre do ano na Aula Cemit de Xuvia, procedeuse tamén á entrega de 60 diplomas dos cursos: Iniciación tratamento de textos; Iniciación follas de cálculo; Iniciación bases de datos; Internet e correo electrónico e Presentacións gráficas. De cada unha destas convocatorias, tal e como recordou a alcaldesa, “realizouse unha edición, entre os meses de outubro e decembro, e que supuxeron 248 horas de formación tamén dirixidas a veciñas e veciños da nosa comarca”.

A edil de Formación avanzou que para este ano concedéronse catro cursos AFD ao Concello a través da Xunta de Galicia e tamén o Programa Integrado para o Emprego, dirixido a cen mulleres e no que participan 51 persoas de Narón e tamén mulleres doutros concellos da comarca integrados na Mancomunidade de Concellos de Ferrol. A maiores, apuntou Hermida, terán lugar accións formativas de formación transversal e ocupacional, enmarcadas no Programa Municipal de Formación, no que a partir do próximo mes de febreiro se irán convocando as accións formativas.

Así mesmo, dende o goberno local explicouse que a partir do vindeiro mes de xullo se reforzará o servizo de intermediación laboral con máis persoal técnico.

Finalmente, a alcaldesa da cidade e a concelleira de Formación felicitaron a todas as persoas que remataron con éxito as diferentes accións formativas. Ferreiro destacou a aposta do Concello por esta área, anunciando que «este mesmo ano se prevén impartir unhas 6.000 horas de formación a través dos cursos AFD, e dos do Programa Municipal de Formación, nos que participarán veciñas e veciños da cidade”. A rexedora local animou tamén á cidadanía a acudir ao Concello para recibir información e asesoramento sobre os recursos dispoñibles nesta área e recalcou o feito de que o goberno local continuará apostando pola área de Formación e investindo nesta materia “co fin de ofrecer, como vimos facendo nos últimos anos, un completo programa formativo dirixido ás nosas veciñas e veciños para a mellora da empregabilidade e facilitar a inserción laboral das persoas desempregadas”