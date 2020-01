O alcalde destaca a figura “crítica e inconformista” de Xosé Chao Rego con motivo da ofrenda en memoria do que foi párroco de Santa Mariña

O alcalde, Ángel Mato, puxo en valor esta mañá a figura “crítica e inconformista” de Xosé Chao Rego durante a ofrenda floral que o Concello organizou no parque de Santa Mariña que leva o nome do que foi cura desa parroquia durante preto de dúas décadas. O rexedor destacou a xenerosidade e o compromiso social de Chao durante a súa etapa ferrolá, da que a presidenta da asociación veciñal, María Rivera, lembrou que deixou unha especial pegada entre os habitantes do barrio.

Ambos depositaron xuntos unha palma de flores ante o monolito que o lembra no parque situado xunto a igrexa. Foi durante un sinxelo acto ao que tamén asistiron o primeiro tenente de alcalde, Antonio Golpe, e concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, de Ferrol en Común e do Bloque Nacionalista Galego en representación de toda a corporación.