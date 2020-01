Ola Ferrol.-Año nuevo muy político, nuevos nombres, Ocaso, Insimar, exposiciones y Museo Naval

Carlos Barcón, pintor y periodista vocacional

DE NUEVO, AÑO NUEVO…MUY POLÍTICO

Con más años que Cascorro, empezamos un nuevo año, nada va más deprisa que los años. ¡Que me lo digan a mi…! el 2020, que nuevamente podría ser de fecha de las reconsideraciones, los recuentos, las reformas, los golpes de timón a la vida… El primero de enero, para algunos, podría ser el día simbólico para cambiar lo que no nos gusta de nuestra vida o tratar de darle un nuevo giro. Dejar de fumar, ponernos a dieta, hacer gimnasia, no tomar las cosas tan en serio, y llevar a cabo esas frecuentes recomendaciones de algunos médicos, de andar mucho, de beber agua, de dejar de fumar…… Para reirse.

En el fondo lo que buscamos, no todos claro, es una suerte de reconciliación con nosotros mismos y que las contradicciones no sean tan notables. Claro que a partir de ciertas edades, antes o después, tenemos claro que nuestra vida no tiene arreglo porque ninguna vida la tiene. Aunque que remedio… habrá que seguir tirando y sobre todo viendo el panorama que se nos presenta, ya a la vista, de los cambios, no climáticos, que también, sino de otro calibre. De ese del que habla todo el mundo, como si supiéramos, como si todos y cada uno tuviera razón en solucionarlo, pero que es tan difícil, tan complejo, tan complicado… que no habrá « doctor» que sepa darnos una acertada receta para tratar de encaminarlo.

Hablo de nuestra actual política a todos los niveles, recordando al viejo filósofo griego Aristóteles que dejaría dicho «que el hombre es, por naturaleza, un animal político». Aunque ya Confucio, mucho antes, dejaría escrito que «Arréglese un Estado como se arregla una familia. Nadie puede gobernar la suya sin dar ejemplo». Y para terminar de manera política, señalo que ya mucho antes que los anteriores filósofos, Polibio, historiador y político griego, diría que «La monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía… y la Democracia, en anarquía». Claro que uno echa mano de cierto poeta… que dejó dicho poeticamente de que «un partido político es la locura de muchos en beneficio de unos pocos». Pues eso…

NOMBRES DE CALLES…..

Que manía le entran a algunos políticos municipales en eso de querer cambiar de nombre a las calles…No tendrán otra cosa mejor que hacer, y uno opina si no sería mejor que piensen para mejor, claro, sobre las múltiples calles ferrolanas, las del centro sobre todo que están ​como están… en estado más que lamentable y que piensen también, si les da tiempo, que el homenaje que se le quiere brindar al nuevo titular, será todo un agravio al que lo fue y que por lo tanto no debería ser atribuidos a los regidores de turno, sino a la gran mayoría de los vecinos que, en principio, ya salen perjudicados pues tendrían que cambiar toda la documentación, las tarjetas de visita, la guía telefónica, la biblia en pasta… y encima con estos cambios, además, por citar algún ejemplo, a la calle Manuel de Cal todos o casi todos la seguirán llamando la del Olvido, la del Sol, la de la Iglesia, del Hospital, María, Dolores, de los Muertos…. o incluso algunos añoran aquellos nombres tan reconocidos por los veteranos, como el Cuadro de Esteiro, Plaza Vieja, Plaza de Ferrándiz, Batallones, Baterías, Campón, Molino del Viento, Sta Bárbara, Pablo Iglesias, Francisco Suárez, etc.

Meternos en este momento de tanta crisis en la ciudad y la que se avecina, con nuestro depauperado comercio, cerrando cada día uno, industria naval en baja, empresas del contorno pendiente de un hilo para su cierre y lo que te rondará morena.. — Endesa, Alcoa, su posible repercusión en el Puerto, convenio con Defensa, desempleo juvenil, etc– preocuparnos ahora por el cambio de nombres, es más bien triste y dice muy poco de la actual imaginación política » del tan cacareado sentido progresista».

OCASO : CIEN AÑOS DE VIDA

Uno es del OCASO ya desde que nació. Y a pesar de las muchas ofertas de ofrecimiento de cambio, he seguido siendo fiel a esta antigua gran empresa que cumple sus cien años de vida activa y dirigida hasta hace poco tiempo, por su presidenta, la elegante, llena de personalidad y sensibilidad Isabel Castedo D´Órtega y Cortés, y ahora por su hija Isabel Mandalúniz y Castelo, que le ha sabido dar un tremendo crecimiento, siendo posiblemente la empresa de este género en clasificación superior, que no solo se ha limitado a centrarse en el país, sino expansionarse a distintos puntos del extranjero, especialmente a la Gran Bretaña, sin olvidarse de abrir nuevas oficinas en distintos barrios de la ciudad, como es el caso, que me queda muy cercano, el de Canido, donde he sido muy bien atendido, en previa consulta, por su agente de seguros exclusivo, Pablo César Leira Martín.

Por lo que sé, parece ser que el abuelo de Isabel Castedo era de Madrid, pero el paterno de Galicia, habiendo colaborado económicamente en su momento en la catástrofe del Prestige y abriendo numerosas agencias en nuestro territorio gallego.

Ahora como decimos cumple sus 100 años de existencia y de momento nuestra felicitación por esa larga y dilatada singladura empresarial, y mi especial saludo a Isabel Castedo, mujer sensible al arte, intérprete de ópera, su voz en su dia habia sido comparada con la de la Callas o la Tabaldi, ofreciendo recitales y participado en conciertos con las Sinfónicas de Madrid y Valladolid, Orquesta Nacional y la Filarmónica de Madrid, habiendo grabado discos dirigida por el Maestro Sorozábal y estudiar la carrera en el Real Conservatorio de Música.

NUEVA INSIMAR; MEDIO SIGLO DE VIDA

Una empresa será siempre lo que sus nombres principales quieran de ella y una persona destaca en el marco de la sociedad por su carácter, su fortaleza, emprendedor, vitalista, lleno de motivaciones y sugerencias, y es mi viejo amigo, Eduardo Picallo, (Lalo) natural de La Graña y hace años residiendo en La Coruña en su calidad de Presidente de esa gran empresa llamada Insimar, con medio siglo de vida

Lalo Picallo siempre tiene en su corazón a su Ferrol, al que quiere y le desea lo mejor. Y es que cada vez que tengo el privilegio de disfrutar de su grata presencia, de saber de sus buenas ideas, ver todo el empuje e ilusión que tiene, este joven empresario de 90 años, consumado maestro en múltiples facetas vinculadas sobre todo con la mar, dada su profesión de Marino Mercante me sigue sorprendiendo. Y me cuenta, en agradable almuerzo, de sus buenos deseos de ayudar de alguna manera a su Ferrol, «donde tiene que reinar la alegria», teniendo ya en preparación diferentes temas que alcanzan, entre otros, a la celebración de una feria Naval de productos UK, creación de un importante premio INSIMAR, organizar una exposición a bordo de un buque de la Royal Navy, fragata tipo 45 , como exposición flotante… o la celebración popular de un Dia de Ferrol en La Coruña, dado los muchos ferrolanos residentes en esta ciudad coruñesa.

EXPOSICIONES DE PINTURA

​Y tenemos a la vista ya dos exposiciones de pintura para ver. La primera nos la ofrece la inquieta y dinámica Helgo Patiño, del Café Sevilla, en la céntrica calle Galiano, donde podemos apreciar la pintura de significados artistas locales, como es el caso de Segura Torrella, Paco Yglesias, Rafael Vilela, Leyra Domínguez, Carlos Villaamil, Castro Estévez, Suso Balado Adriano Paz, González Collado y Antonio Fernández.

Por su parte, en la Afundacion ABANCA, se puede ver la exposición colectiva de los artistas que han intervenido, pintando por las calles y jardines ferrolanos, en el 1er Festival Escolar/Camiño Inglés» organizado por la Anpas Ferrolterra «Concepción Arenal», con obras de Manuel Carballeira, Barcón, Sol Lamas, Novais, Montse Pernas, Epi G. Fabal, Carla Villaamil, Enrique V, JM Alvarez (Mané) , Chechela, y Víctor Rodríguez Espiñeira.

Y en noticias de Cultura, nuestro Concello ha abierto la convocatoria para el nombramiento de un Técnico de Cultura (funcionario interino por execución de programas), al que se han presentado y realizado el primer ejercicio unas 47 personas, en la mayoría mujeres y 7 hombres. Y que obtenga la citada plaza el mejor o la mejor. Todo por el bien de la Cultura.

​MUSEO NAVAL: NUEVO DIRECTOR

Y tras una etapa fructífera en su gestión, ha cesado en su cargo de director del Museo Naval de Ferrol, el CN Bartolomé Cánovas Sánchez y ha sido nombrado el Coronel de Infanteria de Marina (r) Juan Manuel López Lariño, exjefe de la seguridad naval de Ferrol, nacido en Corcubión el 26 de junio del 1956, y tras diferentes destinos, entre otros profesor en la Escuela Naval Militar, llega procedente de la Subdelegación de Defensa de La Coruña, deseándole por supuesto los mayores aciertos y satisfacciones en el desempeño de este interesante y atractivo destino.