Rahali y Héctor Souto analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Fútbol Emotion Zaragoza

Este sábado O Parrulo Ferrol volverá a jugar delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al Fútbol Emotion Zaragoza, en la 19º jornada de la Primera División de la LNFS, que se disputará, en esta ocasión, a partir de las 20:00 horas.

Antes de que el balón ruede sobre la pista, este jueves comparecían en rueda de prensa el jugador Rahali y el entrenador Héctor Souto, celebrada en las instalaciones del IES Saturnino Montojo, colaborador de O Parrulo Ferrol gracias a su ciclo de imagen, disc-jockey y sonido.

Esta segunda vuelta ha empezado “con partidos bastante regulares” afirmaba Rahali, por lo que en este partido en casa “debemos seguir estando fuertes e intentar sumar todos los puntos posibles.”

En el partido del pasado sábado ante el Barça, el equipo “hizo un buen partido”, porque sobre la pista “no le hemos perdido la cara, con varios tramos donde les jugamos de tú a tú, exigiéndole al Barça que diera su mejor nivel” y finalmente este partido “se te acaba escapando por detalles” ante jugadores “muy buenos y que te acaban castigando”, pero recalcaba que los jugadores de O Parrulo Ferrol “hicimos un partido muy bueno, se vio una muy buena imagen y esa es nuestra línea.”

Rahali se mostraba satisfecho por el partido en el Palau Blaugrana, donde “nos faltó un poco de suerte para sacar un resultado positivo.”

Este sábado ante el Fútbol Emotion Zaragoza “va a ser un partido muy complicado” porque su rival “está en una zona complicada y querrán la victoria”, mientras que O Parrulo Ferrol “también queremos la victoria, seguir con la misma línea en los partidos en casa, apretar y no se nos pueden escapar puntos y más ante un rival directo”, en un partido “súper importante de cara al objetivo de principio de temporada y de otros que podrían llegar.”

A nivel personal, en esta temporada “estoy teniendo mala suerte con las lesiones”, donde Rahali intentó arriesgar en la recta final de la primera vuelta ante Movistar Inter y Viña Albali Valdepeñas, para intentar ayudar al equipo a luchar por la clasificación para la Copa de España “y me resentí un poco de la lesión que tenía”, por lo que tras el parón navideño y estas primeras semanas del año “estuve trabajando a parte del equipo y esta semana me he incorporado a los entrenamientos”, reconociendo que “ya estoy bastante bien y si el míster lo considera conveniente para este sábado poder ayudar al equipo.”

Héctor Souto: “El Fútbol Emotion Zaragoza va a venir muy fuerte a nivel motivacional”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto, comentaba que esta semana “está siendo muy buena”, con la “alegría de recuperar jugadores” como el propio Rahali o Iago Rodríguez, como también “acoplando a los nuevos jugadores que acaban de llegar, que se están adaptando bastante rápido”, por lo que la línea de trabajo “está siendo bastante positiva.”

El Fútbol Emotion Zaragoza es un equipo “que ha cambiado de entrenador a principios de año” con el retorno a los banquillos de Santi Herrero. En estos dos partidos “el equipo está cogiendo un poco más de vuelo, donde casi le empatan al Barça y consiguió un empate ante Jimbee Cartagena” por lo que en este partido “querrán seguir sumando y será un partido muy complicado.”

Con la vuelta de Santi Herrero, el Fútbol Emotion Zaragoza “sigue la línea de juego de todo este tiempo” donde los ferrolanos “hemos analizado partidos de la temporada pasada para recuperar situaciones que seguro que van a repetir, recordar algunos detalles”, como también con jugadores que se acaban de reincorporar como es el caso de Nano Modrego.

El Fútbol Emotion Zaragoza “a nivel motivacional va a venir muy fuerte, porque este partido para ellos es fundamental, igual que lo es para nosotros”, donde los zaragozanos “querrán revertir la situación de varias derrotas consecutivas y cosechando la jornada pasada un empate que les puede saber a victoria”, mientras que los jugadores de O Parrulo Ferrol “tenemos que hacer lo nuestro, que lo estamos haciendo muy bien y a seguir por esa línea.”

La enfermería de O Parrulo Ferrol empieza a vaciarse, con la vuelta de Rahali “que forzó para intentar conseguir el objetivo de la Copa de España, por lo que hay que agradecerle este esfuerzo, forzando su situación para lograr el máximo nivel en esos partidos y nos ayudó”, aunque ahora la buena noticia es su reincorporación, como también la de Iago Rodríguez “tras lesionarse en el partido de diciembre en Copa del Rey ante Noia Portus Apóstoli.” En el otro lado de la balanza están las bajas seguras por lesión de Isma y Diego Núñez, este último “estuvo intentando aguantar lo máximo posible una lesión de tobillo y hemos decidido pararlo” al realizar “un enorme esfuerzo por intentar jugar los máximos minutos posibles, por lo que hay que reconocérselo, esperando que pronto pueda estar con nosotros.”

Héctor Souto también quería poner en valor la incorporación de Hoa al equipo “siendo el primer jugador vietnamita en la Primera División de la LNFS”, además de las de Takita y Morioka “que se están adaptando bien al equipo y están sumando que es lo importante.”