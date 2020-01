O Concello recoñecerá a labor de Dolores Álvarez Díaz na gala que se celebrará no Jofre con motivo do Día da Muller

O Concello de Ferrol homenaxeará este ano coa entrega do galardón do 8 de Marzo, Día da Muller, a Dolores Álvarez Díaz, xefa do servicio de Oftalmoloxía no hospital Arquitecto Marcide. Así se decidiu no Consello da Muller celebrado onte e na comisión de Benestar Social, Igualdade, Muller, Xuventude e Patrimonio Histórico que tivo lugar esta mañá no pazo municipal. A edil da área, Cristina Prados, resaltou que é “un merecido recoñecemento polo seu excelente traballo e os seus logros na área sanitaria de Ferrol”. É un “referente a nivel nacional” e unha traballadora “incansable”, engadiu, “e os nosos ollos teñen moito que agradecerlle”.

Álvarez Díaz é asturiana e chegou a Ferrol no ano 1994 como doutora en Medicina pola Universidade de Santiago. Catro anos despois xa era xefa de sección de Oftalmoloxía e en 2014 converteuse en xefa do servizo, cargo que ocupa actualmente. Puxo en marcha a primeira unidade multidisciplinar de uveítis de Ferrol e contribuíu á implantación en once centros de saúde da comarca da retinografía, unha proba diagnóstica que explora o fondo do ollo. Tamén impulsou a unidade Dacrois para a detección de problemas nos lacrimais e creou un espazo técnico común de traballo entre os servizos de oftalmoloxía e otorrinolaringoloxía. É membro das sociedades galega, española e francesa de Oftalmoloxía e tamén da Sociedade Española de Ciruxía Oculoplástica e Orbitaria.

Actualmente lidera un equipo de 14 profesionais. “É unha honra poder contar cos seus servizos en Ferrol”, explicou Prados, e resaltou que co seu traballo, Álvarez Díaz “conseguiu que non teñamos que ir a outra cidade para resolver problemas nos ollos”. A gala celebrarase o 6 de marzo pola tarde no Teatro Jofre e contará coa actuación da cantante Guadi Galego e cunha representación teatral.

Mesa local cotra a violencia de xénero

A concelleira de Muller e Igualdade tamén deu conta na comisión de hoxe do resultado do curso de formación solicitado pola concellería da Muller do Concello de Ferrol á Secretaría Xeral de Igualdade no mes de outubro co obxectivo de preparar aos integrantes da que será a primeira Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de Xénero de Ferrol. A creación do novo órgano responde á intención municipal de facilitar a distribución dos recursos na prevención e tratamento das situacións de violencia de xénero. O taller tivo lugar os días 12 e 19 de decembro e acudiron máis de 20 axentes implicados, entre elos varios concelleiros do goberno local e representantes de numerosas asociacións e dos grupos políticos da oposición.

A concelleira Prados propón que a nova mesa local, que deberá aprobarse en pleno, reúnase cada tres meses ou con carácter urxente sempre que a situación o requira e traballe tanto de forma conxunta con todos os axentes implicados como a través de comisións, unha para tarefas de intervención e outra orientada na sensibilización, prevención e detección de casos.

Integrantes do Consello Sectorial de Benestar Social

Pola súa banda, a concelleira de Benestar Social, Eva Martínez Montero, deu conta na comisión de hoxe das entidades que solicitaron a súa integración no Consello Sectorial de Benestar Social: Alcer, Cogami, Dignidad, Movilidad Humana, ASCM, Secretariado Gitano, Salud Mental Ferrol, Eume e Ortegal, Acción Familiar Ferrol, e a Asociación Diabetes Ferrolterra e un particular. A concelleira explicou que tras constitución provisional do consello, a concellería estudiará a posibilidade de ampliar o número de integrantes.