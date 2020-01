Julián Reina traslada aos veciños de San Xoán os avances nos contactos coa Xunta e Alsa en relación ao transporte metropolitano

Julián Reina, concelleiro de Mobilidade e Urbanismo, reuniuse esta mañá con Andrés Medín, presidente da asociación de veciños de San Xoán, e outros dous representantes da entidade para trasladarlles os resultados dos contactos mantidos coa Xunta e con Alsa en relación ao novo transporte metropolitano de Ferrol, posto en marcha o pasado 1 de xaneiro.

Neste senso, o edil compartiu con eles as conclusións do encontro que tivo lugar o pasado venres co xefe territorial da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia, administración responsable da xestión do servizo. Nese momento entregoulle ao responsable autonómico o documento que recolle as achegas recibidas no Concello por parte das asociacións veciñais e particulares ao novo transporte. O concelleiro insistiu en resaltar que os contactos coa Xunta e con Alsa, empresa que presta o servizo, son “constantes” co obxectivo de “adaptar as novas liñas as necesidades dos veciños de Ferrol”.

Tal e como comprometeuse o pasado sábado, o edil ven de convocar aos representantes das asociacións veciñais a un novo encontro mañá pola tarde no pazo municipal para informarlles dos avances nas conversas coa Xunta e con Alsa. O anterior tivo lugar o pasado 9 de xaneiro na concellería de Urbanismo. Reina lembrou a “boa disposición” do goberno autonómico na mellora dos percorridos dos autobuses.