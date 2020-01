Medio século do Club Balonmán Pontedeume

José Fonte Sardiña

Os da pasada fin de semana foron días moi grandes para Pontedeume e para todos os eumeses, non só os vilanchos coma min, senón tamén os das parroquias de Andrade, Ombre, Nogueirosa, Breamo, Vilar, Centroña e Boebre, e mesmo diría que para os irmáns e veciños de Cabanas e da bisbarra, pois o noso club de balonmán celebrou as súas vodas de ouro, medio século de vida. Por certo, que marabilla de cartel fixo Sandra Sarmiento para a ocasión.

Cando Manuel Bouza tivo a xenerosidade de pedirme que preparase unha pequena intervención sobre o deporte en Pontedeume nun dos actos da celebración destes cincuenta anos de existencia do club, o primeiro que pensei foi que tería que ser el e non eu o que o abordase, pero, como onde hai patrón non manda mariñeiro, metín humildemente os estrobos nos remos, armeinos nos toletes e boteime a vogar, coa emoción e o orgullo no corazón e a lembranza, en cada palabra, do meu pai, que amaba esta entidade con verdadeira paixón.

O balonmán era un deporte moi practicado en Pontedeume mesmo antes da fundación do club hai cincuenta anos, con aqueles equipos que naceran xa en 1953 no colexio Luís Vives e competiran a nivel provincial, e que logo xogaban partidos de veteranos sendo eu un neno, nos que participaban o meu pai Pepe Fonte, o meu sogro Pepucho Díaz

Placer e o seu irmán David, o meu veciño Benito Bujía, Carlos Vázquez, Pahíño, Tino o

Cañón, Xenaro, Agustín, Juan Sarmiento, Belarmino, Cendón, Javier de Castro…

A xerra que o meu pai me regalara cando casei, co escudo da Sociedade Deportiva

Eumesa e do Eume Deportivo está presente sempre na miña mesa de traballo e faime

lembrar acotío aquel equipo de balonmán do noso club que eu ía ver, desde os cinco

anos, os domingos pola maña á Poli, dirixido polo meu querido Carlos Vázquez, que

sempre foi punteiro e contaba con grandes xogadores como o alcalde Belarmino,

Agustín ―que marcou o primeiro gol da historia do club―, Salvadores, Urbano, Toñín,

os irmáns Regueiro, José, José María, Chema, Javier de Castro, Santi o Moco, Xenaro,

Juan, Ramón, Manuel Bouza e tantos outros.

Tiñan ademais un equipo feminino que dirixía o meu veciño Xosé Andrés López Leira.

Logo collería o temón como adestradora das rapazas Chata Lapique, que antes fora

xogadora.

No ano 1975 fichei polas categorías inferiores do Eume, cando os equipos de fútbol e

balonmán eran parte da mesma entidade deportiva. O presidente Tucho Díaz Deus,

Xosé Pereira, Xosé Andrés López Leira ―que dirixía a sección de balonmán―, o meu

pai, José Manuel Carpente Castro o Carrancho, Pedro Villar, Carmiña Beceiro ou Tito

Ríos e Pepito Bouza Faraldo ―que foron os dous tamén delegados do equipo de

balonmán―, Andrés Martiño, Ramiro Sarmiento, Luis o Ramallo, Antonio o de Ombre, Manuel Bouza e tantos outros regalaban unha boa parte da súa vida para que nós puidésemos facer deporte en Pontedeume nuns tempos nos que a sociedade non nos ofrecía tantas oportunidades e medios coma hoxe.

Alí aprendemos os mellores valores do deporte, como son a solidariedade, o

compañeirismo, a amizade, as ansias de superación, a constancia, a xenerosidade, a

honradez, a honestidade, o amor á nosa camiseta e ao escudo que representabamos, o

sacrificio para acadar as metas, poñer as nosas virtudes ao servizo do grupo, saber gañar e perder, ou o respecto aos adestradores, rivais, espectadores, directivos, compañeiros e árbitros.

No ano 1988 separáronse as dúas seccións e o club de balonmán pasou a chamarse A.

D. Couceiro Freijomil, baixo a presidencia de Ignacio Dosil ―aquel noso mestre

humanista que nos aprendía a historia de Pontedeume coma se fose un conto―, e logo

en 1993, co tamén mestre Juan Sarmiento como presidente ―a quen o seu alumno en

Sillobre Ramón Loureiro describe, en “Al Rey de los Ángeles”, ao meu ver con moito

agarimo e precisión, como unha persoa intelixente, bo guitarrista e de humor moi fino,

amén de excelente debuxante―, continuou o camiño como Club de Balonmán

Pontedeume, que na actualidade segue co primeiro equipo en Primeira Provincial e fai

tamén un gran traballo coa canteira, presidido por Óscar Allegue Iglesias.

Moi felices vodas de ouro para o Club Balonmán Pontedeume e que os que vivan

daquela ―eu estarei xa criando vermes en Porto― poidan celebrar dentro de cincuenta

anos o seu primeiro centenario.