Julia Mª Dopico Vale

Una vez más o Consello da Cultura Galega situó su foco de atención en la danza mediante la celebración de una intensa e interesante jornada que tuvo lugar el pasado martes en el Pazo de Raxoi bajo el epígrafe “O estado da danza en Galicia” y en el que una representación de personalidades implicadas con el sector dejaban testimonio de la situación de un arte que vive paralelamente un momento de explosión creativa y paradójica decadencia institucional y de políticas públicas desde la administración. La inclusión de la danza en las enseñanzas públicas o dentro del marco universitario, el fomento de la investigación o la recuperación do “Centro de Documentación das Artes Escénicas” fueron temas manifiestos mediante entrevistas formuladas por escritores y periodistas a especialistas como Mercedes Prieto, Luciano Gómez o Manuel Vieites que señalaban la necesidad de una Escuela Superior de Danza en Galicia además de reivindicar la importancia del teatro como un espacio de creación-no sólo de difusión-ya que para el bailarín la experiencia escénica es fundamental. Quique Peón, coreógrafo y director de Xacarandaina, apuntaba el carácter patrimonial de nuestros bailes y danzas tradicionales y resaltaba sus esfuerzos para que éstos sean declarados “Bienes de Interés Cultural” mientras que Caterina Varela incidía en la necesidad de nuevos formatos más allá de la exhibición. El crítico y profesor Alfonso Becerra hizo un esclarecedor repaso de la historia de la danza en Galicia y Sabela Mendoza exponía la situación de nuevos contextos para su desarrollo. El punto de vista institucional vino con el director de Agadic y la directora de la Acción Cultural de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. La Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello favorece así el análisis de un sector que no está suficientemente atendido abriendo propuestas para mejorar su futuro.