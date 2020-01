O Esteo volve a boa dinámica díante da súa afección

(Xosé Ferreiro) O Esteo pontés de fútbol sala gañou na tarde deste sábado 8-5 ante Domotec Puertas Deyma, que cumpre a súa segunda tempada na categoría ocupando unha meritoria oitava praza.

Puxeron terra de por medio os locais cun 4-0, con tantos de Jhony, que abría a lata, Noé chegando só ao segundo pau, Héctor que se vai pegado a banda e marca de tiro raso, e outra vez Jhony que tras varios regates, anotaba de forte disparo por alto. Pouco antes do descanso recurtaban distancias os brancos.

O segundo tempo comezaba co particular hat trick momentáneo de Jhony, nun gran gol no que picaba o balón ante a saída do porteiro e marcaba a porta baleira, pero pronto empataban os visitantes nun balón que desvía un xogador dentro da área.

Nos últimos dez minutos, os locais tentaban aguantar a ventaxa e os leoneses ían en busca de recurtar distancias, e o partido convertiuse nun toma e daca con tres goles por cada bando ata o 8-5 definitivo, completando Jhony o seu póker situándose como segundo máximo goleador do equipo con 13 tantos, a catro de Jacobo.

Os ponteses son terceiros con 36 puntos antes de visitar ao líder Atlético Benavente, que ten 46, con só dúas derrotas, na Fraga e hoxe co segundo Albense.

O Esteo: Javichu, Jhony, Rober, Noé, Troncho – Héctor, Cokito, Jacobo, Martín, Faílde (Marcos).

Domotec Puertas Deyma: Diego, Corral, Camacho, Furi, Gabri – Guillermo, Germán, Miguel, Alejo, Mario, Marcos.

Goles: 1-0, Jhony (2´), 2-0, Noé (3´), 3-0, Héctor (12´), 4-0, Jhony (18´), 4-1, Camacho (20´). 5-1, Jhony (21´), 5-2, Corral (23´), 5-3, Corral (32´), 6-3, Jhony (34´), 6-4, Camacho (36´), 7-4, Martín (37´), 8-4, Jacobo (38´), 8-5, Germán (39´).

Tarxetas: Amarelas a Cokito, Corral, Guillermo, Germán e Mañanes.

Incidencias: Pavillón de A Fraga. Uns 200 espectadores.