El PP llevará al pleno la ejecución del convenio de Defensa

Este jueves tendrá lugar el pleno ordinario del mes de enero en el Concello de Ferrol, en una sesión donde el PP presentará dos mociones, tal y como ha confirmado este lunes su portavoz municipal José Manuel Rey Varela.

En la primera de las mociones los populares solicitan la ejecución del convenio con el Ministerio de Defensa, recordando que “este es uno de los diez temas del eje del programa del gobierno”.

José Manuel Rey Varela comentaba que Ángel Mato “cuando llegó a la alcaldía dijo que lo iba a hacer inmediatamente, luego iba a ser en octubre y ahora no sabemos nada”, afirmando que en Ferrol “hay que pensar en temas estratégicos y que están totalmente paralizados”, porque al estar este convenio paralizado “hay cientos de miles de metros cuadrados que, de momento, no son de titularidad municipal”, en un convenio “que está firmado desde 2015 y el primer pago está ejecutado, por lo que solo hay que finalizarlo”, solicitándole al alcalde Ángel Mato que destine una partida en el borrador de los presupuestos municipales para este convenio.

Petición al gobierno central que abone el dinero que le debe a la Xunta

La segunda de las mociones de los populares es una moción que están presentando en todos los ayuntamientos de Galicia, como es solicitarle al gobierno central desde el Concello de Ferrol que abonen los 370 millones de euros pendientes a la Xunta de Galicia “porque si la Xunta cumple, Pedro Sánchez tiene que cumplir”, con una partida importante “para que la Xunta pueda seguir ayudando a los ayuntamientos.”

Críticas al gobierno municipal por su labor

La gestión realizada por parte del gobierno municipal no agrada a José Manuel Rey Varela, recordando lo sucedido el pasado 7 de enero, festividad de San Julián, donde las grandes superficies no pudieron abrir sus puertas al no solicitar el Concello de Ferrol la autorización a la Xunta de Galicia “algo que no entiende el comercio”, en una dinámica en la ciudad “donde cada vez se cierran más comercios.”

El portavoz popular también hablaba del borrador de los presupuestos municipales “donde la noticia es la misma que en los últimos cinco años” al llegar al 1 de enero “sin unos presupuestos aprobados”, criticando al gobierno municipal “de no ser capaces de elaborar un borrador en siete meses.”

En los temas del día a día, José Manuel Rey Varela también era crítico, poniendo como ejemplo el servicio de ayuda en el hogar “que se ha prorrogado, lleva así siete meses y no sabemos como va a ser en el futuro.”