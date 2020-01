O pleno aproba a prórroga por un ano máis do contrato de servizo de axuda no fogar

O pleno extraordinario celebrado na mañá deste luns aprobou a prórroga do contrato de servizo de axuda no fogar coa empresa People Plus Innovation polo período dun ano a contar dende o día 31 deste mes. O único punto do día aprobouse cos votos a favor dos grupos do PSOE e FeC e as abstencións de PP e BNG.

Responde ao lote de axuda de libre concorrencia, cuxa prestación tradúcese en 2.350 horas ao mes para un total de 122 usuarios. Dito lote está incluído no mesmo contrato que o outro servizo de dependencia e cuxa prórroga tamén aprobouse no pleno. A concelleira de Benestar Social, Eva Martínez Montero, explicou que a proposta de hoxe conta cos informes favorables de Contratación, Intervención e Secretaría.

Próximo un único prego

A edil anunciou que nos próximos días propoñerá ao pleno a aprobación dun único contrato que aglutine ambos servizos. “Estamos ante un prego de gran complexidade”, dixo a concelleira, “pero fundamental para dar servizo á dependencia, isto é, ás persoas maiores e aquelas que máis necesitan noso apoio”, dixo Martínez Montero.