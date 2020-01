O Concello presenta un plan para revitalizar o comercio local

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Promoción Económica, que dirixe María Teresa Deus, ven de presentar na Mesa Local de Comercio celebrada esta mañá no pazo municipal un plan para a revitalización do tecido comercial da cidade. O equipo de goberno propúxose, entre outros obxectivos, mellorar a competitividade dos negocios de proximidade a través dun comercio dinámico, innovador e que responda ao novo estilo de vida e ás novas tendencias do consumidor. Para elo, o Concello busca favorecer a consolidación do tecido comercial e aumentar o interese da cidade na zona metropolitana co obxectivo de frear a perda de poboación e incentivar a actividade nos comercios de proximidade evitando a fuga ou dispersión dos compradores.

A concelleira mostrou aos asistentes á Mesa Local de Comercio de Ferrol celebrada hoxe —representantes das asociacións ACOF, ECHO Catabois, Ultramar Village, Comerciantes do Mercado de Recimil, Vendedores Mercado A Magdalena, HosComPro Canido e da asociación Amas de Casa, Consumidores e Usuarios de Ferrol— unha intervención integral para todos aqueles comerciantes da cidade que queiran desenvolver novas capacidades para atender as actuais necesidades do mercado.

O primeiro paso é dispoñer dun diagnóstico que reúna os puntos fortes e débiles da actividade comercial, e para a súa execución o Concello propón dúas actuacións. A primeira, a denominada “cliente misterioso”, consiste nunha persoa que avalía a calidade da atención ao cliente que actúa como compradora común e que posteriormente elabora un informe sobre a súa experiencia. O segundo paso é unha entrevista co responsable do comercio para tratar asuntos como a imaxe do seu negocio, estratexias de márketing dixital e de escaparatismo ou estudiar a súa situación económicafinanceira. Coa información, realizarase un informe detallado que será entregado a cada un dos comercios xunto con recomendacións concretas. Co diagnóstico conxunto, definiranse as necesidades do tecido comercial para o seu fortalecemento.

O segundo paso do plan consiste en proporcionar formación aos comerciantes en materias como técnicas de venda, promoción, escaparatismo e empaquetado, estratexias de tesourería, análises de contas ou de persoal. Los participantes no plan tamén aprenderán marketing dixital.

Para poñer en prácticas os coñecementos adquiridos, a terceira fase do programa de dinamización comercial consiste nun acompañamento e seguimento a cada un dos comercios participantes a través dunha persoa que actuará como guía proporcionando novos puntos de vista.

A cuarta fase do plan inclúe a posta en marcha de promocións cruzadas, unha posta en común entre os comerciantes para fomentar estratexias compartidas co obxectivo de fomentar alianzas comerciais e aumentar o número de vendas de productos ou servizos.

Para a concelleira de Promoción Económica, o plan supón unha “aposta firme” pola revitalización do comercio local. “É unha das prioridades deste goberno”, dixo, “apoiar aos comerciantes e contribuír á dinamización do sector”.