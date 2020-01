O comedor sénior de San Pablo trasládase a outro local do centro cívico

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Benestar Social, que dirixe Eva Martínez Montero, ven de trasladar o servizo do comedor sénior de San Pablo desde un dos locais do centro cívico do barrio, en Catabois, a outro da mesma dependencia municipal pero “máis grande e confortable”, segundo explicou a concelleira da área. A edil anunciou que ademais do novo espazo, a concellería ten o compromiso de renovar o mobiliario ao longo deste ano.

O comedor sénior de San Pablo ten actualmente nove beneficiarios e é un dos cinco cos que conta o Concello de Ferrol xunto ao de Río Xubia, con 21 usuarios; o de Caranza, con 11; o de Canido, con 12, e o de Esteiro, con 11. En total, actualmente gozan deste servizo municipal 64 veciños.

Novos carteis

Para chegar a cubrir as 100 prazas das que dispoñen os cinco comedores sénior da cidade, o Concello xa conta con novos carteis informativos. O obxectivo é, explicou a edil, “difundir a existencia deste servizo e sensibilizar sobre os beneficios de comer en compañía”. Unha das prioridades do goberno local, dixo Martínez Montero, é “combater a soidade entre persoas maiores”.