Defensa se abre a cambiar la Ley de Carrera Militar para acabar con los ‘despidos’ a los 45 años

(El confidencial)-La renovación de Margarita Robles al frente del Ministerio de Defensa podría traer un cambio significativo en las condiciones de los miembros de la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas.

Confidencial Digital ha podido saber que durante la primera reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) tras la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, Robles se mostró receptiva a la propuesta hecha por asociaciones como la Unión de Militares de Tropa (UMT) para modificar la Ley de Carrera Militar, para poner solución a lo que ellos consideran el problema de la temporalidad de los soldados y marineros que tienen que dejar las Fuerzas Armadas a los 45 años.

Según explican desde la UMT, la ministra de Defensa explicó que su departamento tiene intención de acometer un estudio sobre varias cuestiones que afectan directamente al personal de la Escala de Tropa: entre ellas, la forma de la Ley de Carrera Militar.

Solución a los despidos a los 45 años

Desde hace años varias asociaciones y organizaciones de militares reclaman que se reforme esa ley, para entre otros asuntos acabar con la temporalidad que aboca a los miembros de la Escala de Tropa y Marinería a marcharse a los 45 años.

La Unión de Militares de Tropa ha recibido esta nueva actitud de Margarita Robles con optimismo, “ya que, por primera vez desde hace ya mucho tiempo se está tratando y llevando a cabo un estudio real para la aplicación de la tan solicitada y esperada Ley de Carrera Militar Única”.

Por ahora, la información aportada por la ministra de Defensa no pasa de su voluntad de estudiar qué medidas legislativas son necesarias para tratar de dar una solución a los miles de militares que van a abandonar las Fuerzas Armadas por esta limitación de edad.

Eso sí, las asociaciones profesionales de militares no han recibido más detalles de este proyecto del Ministerio de Defensa, que tendría que desarrollarse y después plasmarse en un proyecto del ley del Consejo de Ministros, con toda la tramitación necesaria en las Cortes Generales.

“Confiamos en que no ocurra como con la Subcomisión de Defensa, la cual después de varios años, de multitud de trabajos presentados, comparecencias, informes, una Proposición No de Ley que el actual Gobierno cuando estaba en la oposición votó a favor de ella y al final no llegó a ejecutarse, etc. y sobre todo por las prisas de algunos sectores por finalizar dicha Subcomisión”, advierten desde la UMT.

‘Equiparación salarial’ de los militares

En esta misma reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, Margarita Robles renovó su compromiso ya expresado en diciembre de aplicar pronto las conclusiones del informe -aún no es público- para tratar de equiparar, o al menos mejorar, el salario de los militares respecto al de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil), que a su vez están mejorando sus salarios con el acuerdo de equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra.

Se entiende que la subida salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, tal y como lo estaría planteando el Ministerio de Defensa, afectará especialmente a los miembros de la Escala de Tropa y Marinería.