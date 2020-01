Ferrol en Común critica que o goberno incumpre a moción sobre Carvalho Calero aprobada por unanimidade

O goberno de Ferrol «volve a incumprir a nosa moción aprobada por unanimidade no Pleno de outubro na que pedíamos que se convocase unha Mesa de traballo formada polos grupos municipais e polo tecido social da cidade que tanto tempo leva loitando para conseguir a merecida homenaxe ao profesor Ricardo Carvalho Calero polo Día das Letras Galegas«, sinalan dende Ferrol en Común.

Este goberno «pensou que podía lavar a súa imaxe convocando unha xuntanza sen contido, unicamente cos grupos municipais, censurando a participación a outros grupos e asociacións con intereses neste tema, como ben sendo a tónica habitual«.

Dende Ferrol en Común afirman «como non podía ser doutra forma, a xuntanza non se levou a cabo por respecto ao resto do tecido asociativo, que son unha das partes máis importante na organización dun calendario de actividades para homenaxear a figura de Carvalho Calero«.