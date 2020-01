Las tres ediles socialistas que firmaron la moción en Fene «ni están, ni responden»

Y pasó…….En «uno de estos días» de esta semana se celebrará la prevista asamblea general extraordinaria de los socialistas de Fene, tal y como aprobó la ejecutiva local este domingo a raiz de la presentación de la moción contra el actual alcalde , Gumersindo Galego, que iba avalada por tres concejalas socialistas , María del Mar Piñeiro Otero, Marta Pereiro Calvo y Ana Basoa Riobóo, que firmaron sin conocimiento de la ejecutiva e incluso de su compañero de grupo, Antón Noceda.

En la asamblea se ofrecerá amplia información y se espera aclarar todo lo sucedido con la actitud de las tres ediles.

Curiosamente las tres concejalas no acudieron a la reunión de la ejecutiva y se mantienen en absoluto silencio, en un claro «ocultismo» para no informar sobre su postura y a los acuerdos a los que han llegado con el BNG para dar la alcaldía al portavoz municipal nacionalista, Juventino Trigo, y no como se había acordado en asamblea celebrada en diciembre a un edil del PSOE caso de firmar la moción con BNG y EU. «Ni están, ni responden «señalan algunos compañeros de la agrupación.

El secretario general de la agrupación socialista, José Carlos Romero, sigue insistiendo en que se enteraron por las redes sociales de todo este «affaire» de lo sucedido.

No acudieron a la convocatoria de la ejecutiva

«En un primer momento yo no di crédito a las noticias que aparecían en las redes sociales pero algún compañero me llamó para decirme que efectivamente se había presentado la moción de censura y estaba firmada en nombre del partido socialista.

No teníamos conocimiento de tal hecho, las tres compañeras fueron convocadas a la reunión de la ejecutiva local de la que forman parte como miembros de la misma y no acudieron a la reunión, por lo que la ejecutiva determinó la convocatoria de una asamblea extraordinaria que se celebrará en los próximos días y donde se determinarán las acciones a llevar a cabo mediante propuestas de resolución tal y como establecen los estatutos de nuestro partido así como los reglamentos.«

Hechos graves

Cabe recordar que en un comunicado emitido por la ejecutiva que calificaban los hechos como «graves» y entre otros puntos se indicaba que

«La Comisión Ejecutiva Municipal del PSdeG-PSOE de Fene y la Asamblea de los Socialistas Feneses desconocen el contenido de los acuerdos conseguidos por las 3 concejales del Grupo Municipal Socialistas, BNG e IU.

La moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Fene es una iniciativa personal de las 3 concejales firmantes del Grupo Municipal Socialista de Fene, el BNG e IU. Esta ni siquiera fue presentada, ni debatida en la Comisión Ejecutiva Municipal del PSdeG-PSOE de Fene, ni en la Asamblea de los socialistas feneses».